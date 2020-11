(VIDEO) Toma de Caracas por los Yukpa para entrevistarse con Presidente Maduro, pero son desalojados a la fuerza por la policía

Cuatro autobuses llenos de varias comunidades yukpa del Río Negro y Río Apón llegaron hoy a Caracas para entrevistarse con el presidente Nicolás Maduro para que de una vez por todas les solucionen el problema de abandono en que los han dejado. El cacique Jesús Peñaranda junto a varios caciques y el hijo de Sabino, Samuel Romero, vienen a la cabeza de estas delegaciones de mujeres y hombres yukpa junto a sus niños. Ni el hambre, ni la lluvia, ni el cansancio los detiene, porque esas es su misión, a que los atienda el Presidente. Sin embargo, cuando arribaron a Puente Llaguno y a la esquina de Carmelitas fueron desalojados del área de forma muy agresiva y sin respeto a mujeres ni niños por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Ellos reportan que una mujer yukpa fue agredida y tuvieron que llevarla a un hospital para darle atención.

Ya se reunieron con el gobernador del Zulia Omar Prieto, quien aunque los atendió y escucho la exposición de su situación no los puede ayudar hasta los momentos, sino hasta el 2021 por falta de presupuesto.

El objetivo de este viaje a Caracas es que en primera instancia, les resuelvan con urgencia el problema de las vías que están destruidas y ahora con la situación de los desbordamiento de los ríos empeoraron el transito. Ellos solo pueden salir de sus comunidades en mula y a pie, que los pone en riesgos con las picadas de serpientes y otros peligros, tanto a mujeres como niños. Ellos requieren que les arreglen la carretera que va hasta el Río Yaza, que tiene ya más de seis años sin paso, lo mismo pasa con las comunides de Chaktapa y Kuse, no se puede pasar por esas rutas vitales para esas comunidades, son barriales intransitables.

A raíz de este gran problema de las vías, se unen enfermedades como la leshmaniasis, tuberculosis y el paludismo, y en Maracaibo no hay los recursos en lo que era antes marialogía, no hay personal ni material suficiente para abordar estos problemas.

Ellos se sienten abandonados, están a la merced también de grupos irregulares, narcotráfico, contrabando de gasolina, policías y guardias corruptos, que ocupan la sierra de Perijá. Ellos aspiran que el gobierno tome cartas en este asunto, como el caso de Sabinito que ha sido amenazado de muerte, tanto por 'El Pelón' un narcotraficante, que además trafica con gasolina hasta Colombia, como por funcionarios corruptos de la PNB, informan grupos defensores de los derechos de los yukpa. Hay que proteger al heredero del cacique Sabino, martir de esta lucha, así como a los hijos de la cacica de Kuse, Carmen Fernández.

No hay forma de entender a la cultura ancestral caribe, ellos no se rinden desde hace 508 años, ellos siguen luchando y resistiendo. Es un deber historico atenderlos y solucionarle los problemas a los primeros humanos, originarios de estas tierras, que han sido desplazados por el hombre criollo hasta casi el exterminio, no obstante, ellos se mantienen allí contra todas las adversidades.

Cabe reseñar que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas no ha sabido atender o escuchar y entender la lucha de estos pueblos ancestrales, de acuerdo a lo expresado por varios líderes y lideresas de estos grupos yukpa.

Presidente Maduro, los yukpa merecen respeto y atención.