Realizaron homenaje a la reina del quitiplás: El último soplo de Belén Palacios

La Casa de la Cultura del pueblo de Tapipa (Barlovento), el Grupo Elegguá y el Movimiento Afro Revolucionario Juan Ramon Lugo (MARJRL) , organizaron hoy 12 de octunre, un homen a je a la cimarrona y cultora tradicional, Belén Palacios.

A l exis Machado, músico y activista afro revolucionario, expresó que un doce de octubre del 2009, en plena actividad en este pueblo de Tapipa, Belén Palacios dejaría sellada su eterna sabiduría , cuando sonando los quitiplas su corazon dejo de latir, para físicamente dejarnos por un momento sin aliento, pues fue como su ultimo soplo. U n profundo dolor sentimos en ese momento pero al mismo tiempo recordamos, hoy por hoy, un rosario de aprendizaje, no solo estilo unico de ejecutar los quitiplas (instrumentos idiófonos cortados de Bambú), no solo en la preparacion de la deliciosa Cafunga, sino también en la estrecha relacion entre la mujer de Barlovento y su contacto con la naturaleza.

Una misa abrió las actividades para elevar las oraciones al espíritu de Belén.

Jesús Chucho García, activista por los derechos de los afrodescencientes, se dirigió a la concurrencia expresando:

“ a Belen no pod e mos recordarla como un cuerpo físico que pasó por estas tierras de cimarrones y cimarronas. Garcia, recordó que cuando entró en contacto con el pueblo de Tapipa (1981) , habían tres mujeres de gran ref ere ncia por sus liderazgos. La Sra. Domin g a, Carme n y Belén. L as tres sufrieron penurias, crisis económicas, pero siempre fueron soberanas e independientes no solo para solucionar sus problemas individuales, familiares, sino que estimularon y motivaron a la comunidad para estrechar lazos de solidaridad frente a problemas que las afectaban a todas por igual , mas alla de sus posiciones politicas.

Hoy, estamos en tiempos distintos, pero de nuevo se impone la crisis estructural, la crisis de valores y la poca comprensión de muchos burócratas incompetentes que han designado en cargos de gobierno para resolver la crítica situación de lo s servicios públicos (agua potable, comunicación, electricidad y asistencia médica , inseguridad y créditos para el desarrollo sustentable).

El espíritu de Belén hoy se impone como referencia trascendental de las y los habitantes de Barlovento. Belen quien conmovió en sus presentaciones a países como Estados Unidos, Ecuador y Brasil, nunca dejó de cultivar su conuco del cual sobrevivía. De presentarse y ser reconocida en ciudades como Washington DC, Los Ángeles o New York, al regresar, inmediatamente volvía a su conuco y su hacienda de cacao."