Comuna "EL Maizal" es atacada por funcionarios armados de la Alcaldía del Municipio Simón Planas

1 de julio de 2020.- La Comuna Socialista "El Maizal" una vez más es victima de arremetidas por parte de la Alcaldía del Municipio Simón Planas. Casi a la medianoche un grupo de funcionarios irrumpieron violentamente en la sede de la Unidad de Producción Maizanta, ubicada en la Comunidad del Torrellero, en Sarare (Lara), donde actualmente funciona la Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica de la Comuna (Produciendo conciencia) y donde también se impulsa la producción ganadera.

Ante este hecho la Comuna emite un comunicado público en en que describen los hechos y además hace un llamado a la solidaridad.

A continuación el comunicado completo.

COMUNA SOCIALISTA EL MAIZAL

1 de julio de 2020

Ante el intento de invadir la Unidad de Producción Maizanta

COMUNICADO



Apenas faltaban unos minutos para recibir el mes de julio, que para nosotrxs lxs patriotas tiene un significado muy especial, con un 24 que vió nacer al visionario Bolívar y un 28 que parió la historia a nuestro Gigante Chávez, un grupo reducido de funcionarios de la Alcaldía del municipio Simon Planas, por la vía de la violencia, ingresaron a la sede de nuestra Unidad de Producción Maizanta, ubicada en la Comunidad del Torrellero, en Sarare (Lara), donde actualmente funciona la Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica de la Comuna (Produciendo conciencia) y donde también se impulsa la producción ganadera de doble proposito, con el fin de frenar la producción de alimentos que se adelanta en dicha Unidad de Producción.



El grupo encabezado por el funcionario Lenin Valera, Presidente del Instituto Municipal para el Desarrollo Obrero Campesino y Comunal, ente adscrito a la Alcaldia de este municipio, violentaron las instalaciones e ingresaron por la fuerza, a punta de pistola y armas largas, en varios vehículos institucionales, con unos sujetos provenientes de la población de Sanare, pertenecientes al grupo denominado Gayones, logrando neutralizar al personal de seguridad y se atrincheran en su interior. Inmediatamente, un grupo de comuneras y comuneros hacen presencia en el lugar, acompañados por una comisión de efectivos de la GNB y son recibidos por una rafaga de disparos, donde afortunadamente no hubo heridos ni muertos que lamentar.



Luego de varios minutos, se logra el ingreso de los comuneros y comuneras a la Unidad de Producción, quienes tratan de generar un espacio de dialogo con los invasores de la alcaldía, quienes se niegan a abandonar las instalaciones.



Nos vemos en la obligación de denunciar públicamente estas acciones y exigimos castigo a quienes tratan de lesionar y poner en riesgo, no solo la producción de alimentos, en estos tiempos de pandemia, que de manera efectiva e histórica viene impulsando la Comuna Socialista el Maizal, que cuenta no solo con reconocimiento local, regional, nacional e internacional, sino que también dichas acciones busca acabar con el legado de nuestro Comandante Chávez de impulsar las Comunas como única vía para la construcción del Socialismo Bolivariano.



Nos solidarizamos con la Comunidad del Torrellero, ante estas nuevas agresiones, quiénes actualmente dirigen, administran y controlan de manera plena, la producción ganadera en dicha Unidad de Producción, ya que han demostrado con hechos, el carácter chavista en su accionar.



Alertamos al movimiento comunero nacional y a la población en general, a estar atentos ante estas acciones impulsadas por grupos de reformistas enquistados en las instituciones del gobierno, que de manera reiterada vienen tratando de frenar el impulso y avance de los procesos productivos de las Comunas en este y otros territorios del pais.



Quienes somos soldadas y soldados, hijas e hijos de Chávez, estaremos siempre confrontando en todos los terrenos y escenarios que se presenten, no solo las intenciones del imperialismo yanqui de pretender quitarnos nuestro deseo de ser libres, independientes y soberanos, sino también, dar la pelea y sacar de las filas de la Revolución, a aquellxs que se aprovechan de sus cargos y cuotas de poder para golpear al movimiento popular organizado en Comunas.



Convocamos a las Comunas y a todas las fuerzas patriotas de nuestro territorio a solidarizarse con esta noble causa y hacer presencia en las instalaciones de la Unidad de Produccion Maizanta y demostrar que el movimiento comunero de Simón Planas esta mas vivo y activo que nunca y que no podrá este grupo de fascistas ni ningún otro, desviarnos de nuestro camino en la construcción del nuevo Estado Comunal.

#SomosLxsDelComunaONada

#NosotrxsVenceremos

Tierra, mujeres y hombres libres!!!

Viva Zamora!!!

Viva Chávez!!!

Viva la Patria!!!