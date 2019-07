Plataforma de Lucha Campesina mantiene vigilia en la sede del INTI en Caracas

Toma campesina en sede el INTI Caracas

10 de julio de 2019.- El fogón encendido, disciplina en el turno para comer, arreglar el espacio, los chinchorros, los enceres y colchonetas, seguir en la planificación de la siembra, llegan compañeros y compañeras de diversos estados, otros y otras van de ida por vuelta, llamadas de teléfono explicando la dinámica.



La noche que pesa en un chinchorro se siente en la mañana, pero no es cansancio, es una fuerza que se acumula para avanzar en colectivo hacia la consecución de la justicia en el campo. Así luego de trece días de vigilia en la sede del INTI, los hombres y mujeres de la Plataforma de Lucha Campesina (PLC) transmitieron en rueda de prensa los avances de su lucha, en el lugar.



Indicaron que el día de ayer, lunes 8 de julio, se reunieron nuevamente con el Presidente del INTI, Luis Fernando Soteldo. Conversaron sobre el Congreso Campesino, aun sin realizarse, en concordancia con las ordenes del Presidente de la República en reunión durante agosto de 2018, y los avances sobre los casos de disputas por la tierra que han producido desalojos y hechos violentos en contra de las mujeres y hombres del campo.



Mientras, por el espacio de la toma y entre los chinchorros, la Guardia Nacional hace presencia en el lugar, pasaron con sus armas sin decir una palabra y se perdieron nuevamente por un camino que lleva a uno de sus puestos ubicado en las adyacencias de la sede del lugar.



Estos hechos violentos incluyen por lo menos 19 casos de sicariato de los que ha sido víctima el movimiento campesino, aún cuando desde la Presidencia existió el compromiso de ser protegidos y garantizar sus derechos, previa designación de una comisión para esto, de la cual forman parte la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.



De acuerdo al compromiso asumido por Soteldo en dicha reunión, el INTI podría resolver 15 de los casos presentados en un plazo de 4 días, hasta el viernes 12 de julio.



“El movimiento campesino se pregunta ¿qué va a pasar con aquellos casos que ellos llaman emblemáticos?”, indicó una vocera de la PLC, tres de los títulos solicitados: Los Tramojos (Guárico), La Victoria (Zulia) y Agrícola Yaracuy (Yaracuy), de acuerdo al funcionario, no podrían ser adjudicados pues deben ser manejados a nivel político, en su lógica de adjudicación no legal estarían involucrados intereses de las gobernaciones respectivas y de los cuales manifiesta no tener capacidad de gestión.



“La revolución bolivariana no puede sujetarse a lo que nosotros llamamos caprichos políticos... hay intereses económicos que favorecen no al campesino sino al latifundista”, señalaron en alusión a estos casos, que constituyen la violación de derechos de las familias campesinas al trabajo de sus tierras en beneficio de intereses privados. Por ello se mantendrán en pie de lucha apegados a la CRBV, “el latifundio es contrario al hecho social”.



Ante este escenario La Plataforma de Lucha Campesina continuará en vigilia en la sede del INTI en espera del cumplimiento del compromiso de entrega de los títulos prometidos para el 12 de julio.



Es importante destacar que los voceros y las voceras señalaron que esperan la resolución oportuna de la disputa sobre los tres predios señalados, los cuales constituyen espacios legalmente asignados al pueblo campesino por el comandante Chávez para sus actividades productivas y de vida.



Por último, indicaron que "lo que nos dio Chávez, nadie nos los quita", e hicieron un llamado solidario y combativo al encuentro de las luchas de los movimientos sociales diversos del país