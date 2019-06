(VIDEO) "Que me devuelvan mis tierras para producir", pide Domingo Ramírez, campesino víctima de despojo

Domingo Ramírez, campesino que denuncia despojo de tierras en favor de terrateniente: "Lo que yo quiero es que me devuelvan mis tierras para producir" Credito: aporrea.tvi





El viernes 31 de mayo, Domingo Ramirez, campesino del estado Anzoátegui, adulto mayor, acudió por una vez más, de las tantas que lo ha hecho, a las oficinas del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Caracas. Su caso: el desalojo del que dice haber sido víctima, hace ya varios años, para despojarlo de su tierra, una parcela de unas 40 has. El acto fue ejecutado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y su resultado es que el terreno fue a parar a manos de un terrateniente, propietario de la marca de café Anzoátegui, Elías Trías, a pesar de que Domingo, según los papeles que muestra, contaba con su adjudicación legal en regla. El campesino conserva su Título Supletorio, validado por el poder judicial (Juzgado Primero de la parroquia Libertador del municipio Pedro María Freites y por un Tribunal Superior de Barcelona (Juzgado Primero de Prinera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario).

Copia de una foto en papel fotográfico, de una parte de las tierras que ocupaba el campesino Domingo Ramírez con su familia

Credito: DR

Lo sacaron en 1999, pero no logró revertir la situación, a pesar de que el INTI, y antes el Instituto Agrario Nacional, le reconoció la propiedad, como parcela trabajada, fundo de propiedad social y familiar. conocida como Fundo El Porfiado. Hubo una contraorden de funcionarios, estando José Benítez de Director de la Oficina Regional de Tierras (ORT) del estado Anzoátegui, actualmente "destituido por temas de corrupción", según nuestro informante. Alrededor de los despojos de tierras, que afectan a numerosos campesinos en ese estado del país, nos dicen, también ha habido hechos de sicariato y atropellos a los humildes trabajadores del campo.

Documento del IAN que legaliza la tenencia de la tierra por Domingo Ramírez

Credito: DR

Sobre el caso particular de la propiedad, presuntamente despojada para aumentar el patrimonio latifundista, explica Domingo Ramirez que el terrateniente buscaba extender un lote de terreno desde Monagas a parajes colindantes con el estado Anzoátegui; con terrenos de otra jurisdicción que estaban incluidos en un área que había sido objeto de expropiación como Reserva Especial de la zona protectora de aguas de Turimiquire, aunque no afectaba a la parcela en cuestión y donde nunca se llegó a construir la represa proyectada, después de más de 20 años de su anuncio.

Lo extraño es que en diciembre de 2018 le revocaron al latifundista la readjudicación, pero en abril de 2019 se la volvieron a otorgar con carta agraria, y con el mismo ministro de agricultura en funciones, así como con el mismo directorio y presidencia del INTI; un acto que es revocable, lo que fue solicitado por el campesino. Por ello, está exigiendo que se realicen inspecciones sobre todos los procedimientos efectuados, por1que está seguro de que se van a detectar claras irregularidades. Lo acompañó en sus trámites y formulación de sus denuincias en caracas, el ex diputado legislativo de Anzoátegui y presidente de Fundisur, Giovanni Urbaneja, que viene brindando asistencia y apoyo a campesinos en situación similar.

Documento del Min de Agricultura y Tierras en otorgamiento de la propiedad al campesino

Credito: DR

Llama la atención se mantenga el despojo y privación de sus tierras a un campesino, en favor de un empresario, que durante la administración del gobernador Aristóbulo Istúriz (PSUV) fue objeto de un operativo sobre la empresa Café Anzoátegui, con el hallazgo de 76 toneladas de café presuntamente acaparadas, que fueron decomisadas, y los reportes de prensa mencionan supuestas irregularidades que fueron detectadas por las autoridades, con presunción de "boicot" que venía afectando la distribución de café al pueblo.

Reseña de prensa de El Tiempo, el 3 de marzo de 2014, que da cuenta del decomiso de 76 toneladas de café en la empresa Café Anfoátegui, por presunto acaparamiento y boicot

Credito: Aporrea.org

Comenta Domingo que, en informes precedentes de las instituciones, se hace constar que no fueron observadas actividades agrícolas en lo que había sido su propiedad y que ahora es parte de las posesiones del terrateniente, a contramarcha de la llamada "revolución agraria". En fin -dice Domingo- se trata de una cadena de vicios y de corrupción, donde menciona el hecho de que hubo una hipoteca vendida a pesar de que le dieron la adjudicación y que las tierras del Sr. Trías están en Monagas y no en Anzoátegui.

Asegura el campesino que hay muchas otras familias afectadas por maniobras urdidas para beneficiarse con créditos agrarios del Estado, en favor de latifundistas o de personas que en realidad no siembran y que hacen reventas de terrenos sin dedicarlos a sembrar. Pero, en contraste, a las familias con tradición de trabajo en el campo no les dan créditos para salvar sus inversiones en la siembra y les dejan perder sus cosechas o no las pueden completar.

Entonces es el poder y la corrupción, lo que se impone sobre la propaganda de una "revolución agraria" cuyo sujeto no es el campesino pobre, sino una supuesta "burguesía revolucionaria": la revolución al revés: las tierras para los ricos que no producen. Mientras tanto hay campesinos que Domingo Ramírez de Anzoátegui, dicen: "Lo que yo quiero es que me devuelvan mis tierras para producir", en un país que necesita alimentos para el pueblo en una prolongada situación de crisis y emergencia.