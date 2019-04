Para Mesías, comunero de El Maizal, el caso de Angel Prado "demuestra lo que es el Estado Burgués, porque estás tocando intereses"

El siguiente audio contiene la conversación en la que el campesino conocido como Mesías, en la comuna El Maizal, del estado Lara, nos habla de la lucha de la población del municipio Simón Planas y del caso del candidato comunero Angel Prado.

En plena labor agrícola comunera, la compañera Amanda, colaboradora de Aporrea.org, junto a un periodista español, mantuvo una conversación, a modo de entrevista, con el compañero Mesías, campesino y comunero de la comuna "El Maizal", en el estado Lara. Mesías les cuenta cómo sectores burocráticos vinculados con el PSUV mantienen una pugna de poder con la fuerza campesina y popular, contradiciéndose -según su punto de vista- con los criterios y principios "revolucionarios" que pregonan tener como partido.

En la conversación el compa les habla de cómo estructura del Estado obstruyó el lanzamiento de una candidatura de la base campesina para la Alcaldía de su municipio, y terminó robándole los votos al candidato de los de abajo, que la gente de la comuna tenía como vocero del pueblo organizado. Gira el intercambio en un ambiente de camaradería y confianza, desde la realidad que vive y moviliza a los integrantes de la comuna con el trabajo de todos los días.

En la visión de la comunicación popular y alternativa, éste es un momento del proceso y del gobierno bolivariano en el que es necesario vislumbrar las serias contradicciones que se han creado dentro de las esferas del gobierno y con los residuos de poder popular que a duras penas subsisten, en pugna con una sofocante burocratización. A nuestra reportera popular y al periodista visitante, les quedan muchas preguntas, y muchas dudas surgen, pero también la esperanza de que, al menos, el debate se abra y nutra la lucha popular.

<TABLE width="" border=0 align="" cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#FFFFFF"><TR><TD><IMG src="/imagenes/2019/04/maizal_5_mesas_reduc.jpg" width="" border="0"></TD></TR><TR><TD><FONT size="1" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Mesías, comunero de El Maizal</FONT></TD></TR></TABLE>

Mesías les relata los episodios de la pugna entre "el Estado burgués" y los comuneros de El Maizal, junto a la población campesina. Les detalla cómo fue que "borraron de la lista al candidato y eliminaron los votos", lo que provocó que la gente se movilizara hasta Caracas, desde el estado Lara y hasta tuvieron que soportar el asedio de grupos de seguridad del Estado al servicio de lo que a todas luces se ve como una violación de los derechos democráticos y electorales de estas personas del campo.

Allí continúan, construyendo y desarrollando su comuna, sembrando y organizándose, al margen de los intereses del Estado capturado por las burocracias y los capitalistas. Nos dejan las anécdotas de las riñas de poder, las malas prácticas y su experiencia al movilizarse a la capital con toda su centralización y sus barreras.

Mesías, en medio del ruido de las máquinas en la faena de la tierra, en el El Maizal, asegura con rotundidad y perceptible sinceridad que la gran mayoría de la gente les apoyaba con su candidato a alcalde Ángel Prado, en el municipio "Simón Planas" del estado Lara. Explica que le negaron el "permiso" de la ANC para ser candidato a alcalde y no querían reconocerle las firmas recogidas para postulación por cuenta propia, a pesar de que recogieron más firmas de las requeridas, por lo que tuvo que ser postulado en sustitución del candidato de uno de los partidos del Polo Patriótico. Hubo un asedio duro durante el proceso electoral. Y después de ganar las elecciones con muy alto porcentaje, "le sumaron los votos de Angel al tipo del PSUV, porque y que no tenía permiso". Lo hicieron contra el sentir general de los electores y con el pueblo en la calle reclamando. No dejaron que asumiera la alcaldía y para la juramentación del ganador impuesto por la arbitrariedad oficial, hubo prácticamente una toma militar del poblado. Para Mesías, "eso de muestra qué es el Estado burgués, porque estás tocando intereses". Por eso, concluye nuestro entrevistado que, "...fue mejor así... porque nosotros, lo que tenemos es que... seguir construyendo nuestra Ciudad Comunal".

El nombre de la comuna El Maizal, labrado y florecido en la tierra

Ante lo que recibieron como un burdo atropello, se movilizaron con el apoyo de la población para impugnar los resultados frente al ente electoral, trasladando cerca de un millar de personas hasta Caracas. Se fueron a varias instituciones, a Miraflores y a la Casa Amarilla (Cancillería), llegando a pernoctar en las calles por varios días, con todo el esfuerzo que eso significa, para protestar por la usurpación de la victoria al poder popular comunero de los campesinos.

Una vez más funcionarios gubernamentales y de las instituciones del Estado, les hicieron algunas promesas, les dieron algunas medias-respuestas para calmarles y enfriar su lucha, y así se devolvieron a su territorio con la digna convicción de seguir construyendo la comuna desde abajo. En esa tarea siguen, sin dejarse llevar más por las dinámicas del Estado, pero detrás de lo que denunciaron como un arrebato electoral, tanmbién surge ahora la amenaza y los intentos de arrebatarles las tierras, de privatizar, en nombre de una supuesta "burguesía revolucionaria". Una vez más, saben que lo que les queda es resistir y seguirse preparándose para batallas futuras, en la idea de que verdaderamente la consigna es aquella de… "¡Comuna o Nada!".

Audio de la entrevista:

