Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina

Credito: Vía Campesina

17-04-19.-Hoy 17 de Abril de 2019, Día Internacional de la Lucha Campesina, como La Vía Campesina afirmamos la Declaración sobre los Derechos Campesinos como una herramienta política para potenciar la lucha global por condiciones de dignidad en el campo; además ésta debe propiciar una urgente reforma agraria a escala mundial, como una política necesaria para que los Estados la apliquen en los territorios.



En este día también exigimos la plena vigencia de nuestros derechos contra la impunidad, defender los territorios no es un delito, basta de criminalización, desalojos y muertes, hoy recordamos 23 años de la “Masacre de Eldorado dos Carajás” en Brasil y otras luchas que se dan en los territorios, para exigir #DerechosCampesinosYA con Reforma Agraria y Justicia Social.



Como movimiento campesino internacional demandamos una reforma agraria dentro de un proceso de construcción de la Soberanía Alimentaria y para el fortalecimiento de la agricultura campesina, que garantiza el derecho a alimentos sanos, y a precios justos, para la clase trabajadora del campo y la ciudad, y que hace posible así la efectiva implementación de los Derechos Campesinos en todo el mundo.



Nuestra propuesta de reforma agraria no sólo garantiza la democratización de la tierra sino que además considera todos los aspectos que permiten una vida digna para lxs campesinxs: la educación, salud, cultura, infraestructura, así como también bienes comunes como el agua, los mares, manglares y aguas continentales, las semillas, la biodiversidad en su conjunto, así como la regulación del mercado y el cese de los acaparamientos, desalojos y muertes. Además, incluye el fortalecimiento de la producción agroecológica como forma de producción coherente con los ciclos de la naturaleza y capaz de frenar el cambio climático, mantener la biodiversidad y reducir la contaminación.



Con la arremetida del capital en todo el mundo, y en especialmente en América Latina, “uno de los principales desafíos es la lucha por la tierra, alimentos sin venenos y justicia social, es decir, que para que los Derechos Campesinos se garanticen en los territorios necesitaremos una construcción de la unidad en torno a una contraofensiva popular que nos permita recuperar escenarios en el continente y demandar políticas públicas a nuestro favor”, afirma Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina.



En Asia por su lado, la problemática es otra, las mujeres campesinas tienen muchos impedimentos para que sus derechos sean garantizados, especialmente no tienen derecho a la tierra y tampoco a un espacio equitativo dentro de los movimientos sociales, así como a sus comunidades. Además, los campesinos no reciben precios justos por sus productos, lo cual generó muchas protestas en el sur de Asia y el sudeste de Asia el año pasado. Esta región enfrenta también una serie de acuerdos de libre comercio, regionales y multilaterales. El RCEP es uno de los mayores acuerdos de este tipo que cubren 16 países de Asia Pacífico y que pone en alerta los Derechos Campesinos.



La reforma agraria en la región árabe y el norte de África, está atravesada por la ocupación y el colonialismo, y es un factor clave para lograr la Soberanía Alimentaria en un escenario de guerras. La reforma agraria es un derecho impostergable de lxs campesinxs y, sin ella, no es posible que logren autonomía e independencia de la explotación, el vasallaje y la erosión, y frente a las políticas colonialistas practicadas por la colonización directa e indirecta a través de los instrumentos de colonización en los regímenes gobernantes.



Como La Vía Campesina vemos con mucha preocupación como en todos los rincones del planeta, África, América, Europa y Asia, nos enfrentamos a los intereses del capital que ha llevado al aceleramiento del extractivismo por encima de la vida, y a un alarmante acaparamiento masivo de los territorios en contra de un reforma agraria popular, así como el cambio del uso de los suelos, que no solo atenta contra los Derechos Campesinos, sino que pone en riesgo la Soberanía Alimentaria en el mundo.



Por eso nos unimos, en solidaridad y lucha, este 17 de Abril para decir:



¡Derechos Campesinos YA! ¡Con Reforma Agraria y Justicia Social!



¡Movilización social CONCIENTE!



Este #17Abril2019 súmate a las múltiples acciones organizadas a nivel global, organiza acciones en los territorios, marchas de denunciar, foros, seminarios, ferias campesinas, proyección de películas, cualquier expresión es importante para demandar al implementación de los Derechos Campesinos con Reforma Agraria y Justicia Social.



Comparte todas las acciones planificadas para esta jornada a nuestro mail lvcweb@viacampesina.org, las queremos visibilizar en nuestro mapa de acción global. https://frama.link/b0h1Doeg



Durante este día de Acción Global queremos decir que los Derechos Campesinos se garantizan con una urgente Reforma Agraria en todo el mundo, en contraposición a la gran concentración de la tierra que se vive a escala global.