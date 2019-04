(VIDEO) Polémica entre Elías Jaua y Wilmar Castro Soteldo por Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba y 10 campesinos detenidos

A raíz de las denuncias emitidas el 11 de abril, Elías Jaua ex ministro de Agricultura y Tierras, sobre la detención de 10 comuneros que llevan más de 60 días presos por ocupar una de la plantas de la Empresa Socialista Arroz del Alba en Portuguesa, el actual ministro de Producción Agrícola y Tierras de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo le respondió a Elías Jaua desde su programa Cultivando Patria en su emisión del día de hoy domingo 14 de abril, lo que ha dado lugar a un debate sobre la problemática de la tierra y quienes deben producirla, según los criterios establecidos dentro del marco de la Ley de Tierra que fue promulgada el 10 de diciembre de 2001 por el comandante Hugo Chávez para dignificar y reivindicar al campesino.

El exministro Jaua, denunció a través de su cuenta Twitter, además de la detención de los comuneros, la remoción de un busto de Hugo Chávez que se encontraba dentro de la Empresa ubicada en el municipio Steller, lo que demuestra la animadversión de parte de los nuevos gerentes, por quien le dio por primera vez a los campesinos las herramientas a través de la Constitución de salir del régimen latifundista.

Y en su artículo publicado el día de hoy, titulado "Libertad para los comuneros" denuncia Jaua la acción arbitraria contra 10 campesinos "que están privados de libertad por ocupar de manera pacífica una empresa propiedad del Estado, Arroz del Alba, Planta ubicada en el Municipio Steller, cuya operación fue otorgada a una empresa privada".

En defensa de los comuneros que llevan más de 60 días presos, expone: "¿Qué demanda la Comuna Agua de Dios, en ejercicio de sus competencias legales en el ámbito comunal?: Que se respete la propiedad social, que se expliquen las condiciones legales bajo las cuales se entregaron activos nacionales a un privado, que se garantice la estabilidad y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que se reciba la producción de arroz de la zona, que un porcentaje de la distribución sea vendido en la comunidad. Nada de lo cual cumple en este momento el operador capitalista".

Dentro de este contexto, es importante destacar que la Empresa Mixta Socialista Arroz del ALBA, fue inaugurada por el Gobierno Bolivariano del presidente Hugo Chávez en el año 2007, para combatir la crisis alimentaria; sin embargo, sus funciones comenzaron oficialmente en 2008 con tres plantas industriales, dos ubicadas en el estado Portuguesa y una en el estado Guárico. Su objetivo principal era desarrollar eficientemente el cultivo de arroz desde la siembra hasta la distribución final del producto.

En respuesta a la denuncia de Elías Jaua, Castro Soteldo citó en dicho programa a Sor Juana Inés de la Cruz, quien siendo recriminada por el obispo de Puebla en 1691 usando el heterónimo de Sor Filotea. Ella le contestó:, No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir; de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir... y seguido a esto sacó varias estadísticas comparativas del año 2008 y 2018, en los que dice incidieron las medidas que le han impuesto al país que han afectado la productividad.

También afirma Casto Soteldo que estas empresas se encontraban improductivas y que por esa razón fueron entregadas al capital privado, a pesar que él las solistó para ponerlas a producir, pero que por algunas razones no se las entregaron.

Por otro lado indicó que estas empresas productoras de arroz están operativas y que abastecen a la mayoría del país y que las acciones que se tomaron en contra de los que entraron en las empresas estuvieron dentro del marco de la ley.

A lo que podríamos interpretar, desde su artículo, con el argumento de Jaua: "Los comuneros y comuneras han acudido a todas las instancias y la única respuesta del Estado ha sido el desalojo forzoso por parte de los organismos de seguridad y la privativa de libertad, por ya más de 60 días, a 10 de sus compañeros, acusados de montar un Estado paralelo. ¡Dios mío! Es que acaso los funcionarios del sistema de justicia desconocen la Ley del Plan de la Patria y las leyes del Poder Popular que emanan del artículo 184 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Se me dirá que este no es el momento para ventilar públicamente este caso, pero es que lamentablemente no solo es este caso. En varios Estados del país, decenas de campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, comuneros y comuneras están judicializados por defender la propiedad social y ejercer el poder popular. Que a veces no lo hacen del mejor modo, puede ser cierto, pero en el fondo son conflictos políticos que tienen que ser resueltos con métodos políticos.

Yo sí creo que, hoy más que nunca, hay que denunciar la creciente criminalización del Poder Popular, primero porque para reclamar justicia siempre es el tiempo, segundo porque los sujetos sociales que están siendo encarcelados, perseguidos, atropellados son los que han dado, están dando la cara y son los que ponen y podrán el pecho para defender la Patria y a la Revolución Bolivariana. No fueron los terratenientes, ni los capitalistas los que salieron en Abril de 2002 a enfrentar al golpe fascista, no serán ellos los que salgan ahora".

Es evidente las diferencias entre el exministro y actual ministro en el cómo se debe ejercer el desarrollo agrario nacional, aparentemente Cartro Soteldo apunta a un modelo mixto de desarrollo de la tierra con mayor participación del capital privado y Elías Jaua defiende el modelo socialista de Hugo Chávez, que dentro de la Constitución establece que: el valor del ámbito agrario no se limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción nacional. sino que trasciende dicha esfera y se ubica dentro de la idea, mucho mas integral, del desarrollo humano y social de la población. Dentro de esta línea, la Constitución dispone que el Estado deberá desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina, etc.

Este debate entre dos personeros del gobierno actual, ejemplifica bastante la situación de dualidad y de confución que reina en el país, pues para muchos se está dando un retroceso en los beneficios alcanzados por el pueblo, como lo fue la creación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Hasta ahora muchos han cuestionado la orientación del actual ministro Castro Soteldo, a quien le atribuyen una posición proempresarial y de desarrollismo agroindustrial, como lo hizo saber Feijoo Colomine en "Ministro Castro Soteldo...hágase a un lado", unido a una mezcla ideológica entre marxismo, Nietzsche y otras fuentes que son contradictorias entre si, lo que generó una gran polémica en su momento a partir de un enunciado del actual ministro: Alta polémica por Castro Soteldo y lo que dijo: "Debemos ir a la construcción de una burguesía revolucionaria y transformadora", mientras que Elías Jaua parece defender el modelo socialista de producción, donde el campesino sea protagonista activo y a la vez beneficiario de la riqueza de la tierra.

Por otro lado, algunos críticos cuestionan la administración de Elías Jaua, a quien responsabilizan en parte de esta crisis alimentaria por la que atraviesa el país, como Marcos Luna quien en su artículo: "Miedo a ser socialistas", menciona al exministro como uno de los culpables de esta debacle.

Sin embargo, otras voces han venido advirtiendo la necesidad de abrir debates públicos que incluyan a todo el pueblo, donde se discutan los temas inherentes a un verdadero porceso revolucionario, que cada vez se aleja mas de sus preceptos y que se le ha ido entregando tierras y direcciones económicas a los miembros de la oligarquía como un aespecie de tabla de salvación, demostrando esta, cada vez que le dan los remos navegar a su conveniencia y destruir desde adentro lo que el pueblo junto a Chávez tanto defendió.

Twitter de Elías Jaua donde denuncia la privación de libertad de 10 campesinos y la remoción del busto de Chávez por los nuevos gerentes de Empresa Arroz del ALBA, ahora en manos de capital privado:

Video del programa "Cultivando patria", segmento 3, donde Castro Soteldo le responde a Elías Jaua con con una cita de Sor Juana Inés de la Cruz: