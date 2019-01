Plataforma Campesina hará marcha simbólica en apoyo a Maduro

8 de enero de 2019.- El campesino Jesús Osorio, a quien el presidente Nicolás Maduro llamó en aquella cadena presidencial del 12 de agosto de 2018, "Jesus,María y José", aún confía en que el alto gobierno cumpla las promesas hechas en esa oportunidad. Ahora espera que el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, para el 25 de enero del nuevo 2019 honre algunos compromisos relacionados con la tenencia de tierras.

Osorio, en compañía de varios miembros de la Plataforma de Luchas Campesinas, se encuentra en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, retomando los espacios abandonados brevemente en el receso decembrino. En el grupo extrañamos a Arbonio Ortega, líder de la Marcha Campesina Admirable y a quien esperan para estos días.

Nos habla de un "nuevo" movimiento campesino donde se nota la ausencia de quienes en su momento fueron visibles voceros y que, aparentemente, tienen la intención de formar un partido político nacido de la histórica marcha. Por otras vías nos llega un nombre "Causa Campesina". Pero esa gente ya no está en la Plataforma.

"Jesús, María y José", quien cantó verdades al presidente Maduro en la histórica transmisión, anuncia para este 8 de enero una marcha simbólica de 12 km en apoyo al Jefe del Estado y en el marco de los actos programados para la juramentación presidencial este 10 de enero. La actividad tendrá lugar desde la emblemática Hacienda Bolívar La Bolivariana (que Chávez recorrió en 2011) hasta la Plaza El Médico en el municipio Colón en Santa Bárbara. Después de caminar 438 Km en 23 días, eso para los campesinos es un paseo.

¿De los compromisos asumidos por Maduro cuales se han cumplido?

- Nos trajo a Caracas exclusivamente lo de la tenencia de la tierra y en este aspecto solo un 38% de los casos se ha solucionado, pero son casos menores. Es necesario decir que los emblemáticos siguen en discusión: Los Tramojos de Guárico 4.800 hectáreas en juego; Agrícola Yaracuy (Portuguesa), Agrícola A y B; La Ferrara y La Victoria en el estado Zulia. El camarada Castro Soteldo y Luis Soteldo, en la última reunión que se sostuvo, dijo que en 45 días se resolverían esos casos porque fueron los que nos trajeron a Caracas, de allí salieron los primeros muertos. Nosotros estimamos que el 25 de enero deberemos tener las respuestas en concreto del señor ministro incluso él se tomó el de Guárico, dijo que era el padrino de ese caso. De Agrícola A y B hay un convenio sobre unas fincas Ariano y San Luis que las dispuso el INTI para ser ocupadas por los campesinos y están en ese proceso; de La Ferrara, Castro Soteldo y Luis Soteldo dijeron que se iba a hacer un comodato por 20 años. El movimiento campesino no está detrás de la tierra para hacer un negocio sino para trabajarla y esperamos tener un final feliz de toda esta historia. En La Victoria, recibimos la información de que la familia campesina que ocupa en este momento esos predios, iba a ser reubicada a una mejor tierra, bajo esa figura el señor ministro también empeñó su palabra…

Tampoco entraron al Plan de Siembra que les prometió Diosdado Cabello. No llegaron los insumos para el ciclo Norte-Verano. Aspiran, eso sí, entrar en el de invierno, que se inicia dentro de poco y es otra de las promesas del "camarada" Castro Soteldo.

El Congreso Campesino sigue "en veremos" y su organización está en manos de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Jesús Osorio advierte que para ese evento deberán tomar en cuenta a los "originarios", los que vinieron a pata desde Guanare, no a otros…

¿Por qué tenemos que pensar que sí habrá un final feliz en esta historia con esos mismos actores que Ud. me menciona: Wilmar Castro y Luis Soteldo?

- Esa respuesta es desde el fondo de un revolucionario que quizás no es politiquero. Yo le hablo desde mi convicción revolucionaria, yo creo en el proceso revolucionario, quizás nosotros sabemos que nuestra Venezuela revolucionaria no esté bien, sí hay algunos actores dentro de las instituciones que no cumplen con los requisitos que demanda la revolución, pero nosotros no por eso vamos a hacernos del sueño que quieren hacerse otros apátridas que la solución está fuera de la revolución. Nosotros tenemos que ser pacientes y disciplinados. Nuestra intención era lograr la unión nacional, la fuerza campesina nacional porque hoy se evidencia en esta coyuntura país donde se hará la nueva juramentación del presidente de la república que nosotros somos un elemento principal para garantizar la paz del país, porque nosotros producimos los alimentos que llegan a los mercados de las ciudades con mayor densidad demográfica y lo otro es que estamos en la frontera por donde piensa entrar la bota imperialista a poner sus pies aquí en el país y allí es donde está la masa campesina dispuesta a hacer la resistencia que le permita a la parte del centro armar la estrategia para salir de este trauma que viene acompañado de la derecha venezolana y de la de Colombia…Estamos aglutinando la fuerza. No nos preocupamos, deberían preocuparse los que incumplen la palabra porque Venezuela no va a soportar que se sigan cometiendo estas atrocidades porque el pueblo, en su momento va a salir, y la voz del pueblo es la voz de Dios…

¿Con relación a las muertes de compañeros campesinos, qué se ha hecho?

- Eso forma parte del sacrificio que tenemos que hacer nosotros, se han hecho las investigaciones quizás muy escasas y poco diligentes. Vemos con tristeza que cuando fallece un funcionario público de alto rango las investigaciones van a mil y aparecen los culpables… Triste para nosotros que no exista la misma celeridad pero vuelvo y repito, este nuevo movimiento campesino que trabaja sobre la Plataforma de Luchas Campesinas exhortamos al gobierno nacional a que le ponga el mismo interés porque somos el mismo pueblo…No es hacer justicia para unos, es la justicia para el pueblo de Venezuela hacemos ese llamado, yo sé que esto tendrá su cambio, Venezuela tiene que enrumbarse porque esto, para nadie es un secreto, no da para más.

Me acaba de hablar de un "nuevo" movimiento campesino. ¿Puede explicar eso? ¿Se dividieron? ¿Qué pasó? ¿Hay otra plataforma?

- No cabe la palabra divisionismo porque conceptualmente no está con lo que estamos haciendo, para nadie es un secreto que todo movimiento en gestación pasa por fases. Hay cosas que uno no maneja y el movimiento campesino que salió a pata desde Guanare no reunía todo lo que ahora reunimos. Siempre tuvimos la pericia de depurar nuestras filas. Cuando veníamos ¿quién no se sumó? era una avalancha, era un río revuelto, dijo por ahí un personero, donde iban subiendo diferentes tipos de animal de agua y nosotros, los actores principales, lo que hemos ido es depurando las filas. Aquí con nosotros había gente que creían que podían conquistar la tierra después, de 14 y 15 años, de la noche a la mañana, por indisciplina terminaron yéndose. Nosotros salimos a pata y seguimos en Caracas, creyendo en lo que como protagonistas estamos desarrollando. Cuando hablamos de "nuevo" es partiendo desde allí, desde lo genuino, los originarios. Hemos hecho las depuraciones respectivas, por supuesto que sí, gente que ha venido y tratado de desvirtuar nuestra lucha, queriendo organizar movimientos políticos. Los campesinos no entendemos de eso. Los campesinos usamos la política como estrategia, pero de allí a pretender organizar un movimiento político aparte como partido eso es negativo. Nuestra convicción de ser tiene raíces revolucionarias con Chávez y si Chávez dijo que es con Maduro pues es con Maduro, como actores disciplinados. Estamos listos para las siguientes batallas con un movimiento fortalecido con más masa y más formación, más organización aquellos que entraron a nuestras filas creyendo que íbamos a estar como borregos se equivocaron. Tuvimos un revés de una persona que trató de llegar y desviar nuestra ruta, no lo negamos, pero como todo formó parte de la primera fase, la segunda fase arranca ahora, después que el Presidente se juramente.