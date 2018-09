(VIDEO) Es Luis Soteldo, presidente del INTI, quien no quiere soltar las tierras

Sábado, 15 de septiembre de 2018.- La huelga que mantenían los once miembros de la Plataforma de Lucha Campesina debido al incumplimiento por parte del gobierno, luego de conversaciones de miembros de esta Plataforma con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien fue encargado por el presidente Maduro, junto a la Vicepresidenta Ejecutiva, de manejar este caso, huelga que se desarrollaba en el liceo Fermín Toro, llegó a su fin.



Sin embargo por razones de registro decidimos publicar el resto de las entrevistas que realizamos a tres mas de los huelguistas, donde expresan sus puntos de vista sobre la situación que está viviendo el campo en Venezuela.



La primera entrevista fue a Neyda Rodríguez del estado Portuguesa, quien formó parte de la Marcha Campesina Admirable , en la que participaron un grupo de aguerridos campesinos venezolanos quienes se vinieron a Caracas, a pata limpia, a plantearle al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien oportunamente los atendió, la situación por la que están pasando.



Salieron de Guanare el doce de julio a las once de la mañana, recuerda Neyda, de Portuguesa a Caracas a pata...caminamos ventitres días, esos ventitres días, ventitres noches, fue una trayectoria, de caernos inviernos encima.



Fue una marcha de verdad que hicimos, con voluntad, con entusiasmo y por unos ideales.



La marcha se nos está desviando en el camino, por cuestiones de que no tenemos respuestas.



En qué momento se nos está escapando de las manos?, en el mismo momento de que pusieron en ese camino o en esas mesas de trabajo, personas que no se que es lo que quieren, de verdad, cuando nosotros lo que queremos es avanzar.



El Presidente lo dijo en esa rueda de prensa: vamos a darle la tierra a los campesinos y allí encargó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello y a la camarada Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de la República.



No se que es lo que está pasando o no se a que están jugando los que ella, porque colocó a unos personajes, verdad, y de verdad no entiendo...de verdad no entiendo cuando este camino de nosotros se nos va a un lado y ellos piensan que se nos está escapando de las manos, pues no.



Nosotros los campesinos, vinimos con un propósito a Caracas y el propósito es de defender a campesinos y campesinas, no solamente de mi estado Portuguesa sino de toda Venezuela.



Entonces Presidente, tengo la oportunidad de dirigirme a usted...ayer tomamos la decisión de hacer esta huelga de hambre, mis once hermanos, campesinos y campesinas que estamos hoy aquí en el Fermín Toro.



No fue como un capricho sino para hacer presión, oiga, estamos aquí todavía, aquí está la Caminata Campesina o la Plataforma Campesina ( Plataforma de Lucha Campesina), aquí está.



Presidente esperando.



A Diosdado Cabello le envió un mensaje directo: Diosdado aquí estamos los campesinos, los que hablamos con usted, los que estuvimos allá, en El Mazo...aquí estamos nosotros, a usted le encargaron una tares y yo se que usted, de parte de usted, la estaba cumpliendo.



Y lo otro es Diosdado, de que, lo del Plan de Siembra que se le dió a la Vicepresidencia, pues la gente que puso ahí, Diosdado, no la hizo, ahora usted por eso, le mandamos a decir con Darío Vivas, la situación que estábamos viviendo nosotros que no teníamos avance en cuanto a las propuestas, en cuanto a la tenencia de tierras de los casos que se les entregó allá y conjuntamente con INTI nacional.



Mira Diosdado, eso es con Luis Soteldo.



Es Luis Soteldo el que no quiere soltar las tierras, no se si es que hay intereses personales.



Diosdado, de verdad, nosotros como campesinos y campesinas te pedimos: ayúdanos, ayúdanos porque aquí nosotros somos campesinos y campesinas resteados para lo que sea.



Si nos vinimos a pié de Portuguesa, estamos haciendo aquí esta huelga de hambre, pues nos coceremos la boca.

Noticia relacionada: Para Gerardo Sieveres: Hay gente que se opone a la transformación del agro