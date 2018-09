Campesino Arbonio Ortega: "Presidente del INTI incumplió órdenes de Delcy Rodríguez"

14 de septiembre de 2018.- Unas 30 horas duró la huelga de hambre campesina que se inició el martes 11 de septiembre después de las cinco de la tarde, pues al día siguiente el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, envió al también constituyente Darío Vivas a dialogar con los trabajadores del campo.

Mientras Diosdado hacía su programa "Con El Mazo Dando", Vivas montó una reunión que se prolongó hasta la media noche. Como a la 1 de la mañana despertaron a los huelguistas que dormían a la entrada del liceo Fermín Toro. "Vayan a descansar y recojan los colchones, terminó la huelga".

La acción tuvo un efecto más rápido que los 20 días de marcha "a pata" a lo largo de casi 500 Km desde Guanare hasta Caracas.

Con amenazas de invasión, guerra económica y un plan de recuperación que intenta avanzar para superar la crisis, no parecía muy conveniente que unos campesinos, echados en colchones a la entrada del liceo, recibieran a los estudiantes el próximo 17 de septiembre cuando se inicia el nuevo año escolar.

Además, el sector agrupado en la Plataforma de Luchas Campesinas hizo graves denuncias sobre obstrucción en las mesas de trabajo y algo más serio: cierta inclinación latifundista en los actores designados por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez que impidieron avances en las justas demandas sobre tenencia de tierras, producción, judicialización y sicariato planteadas al presidente Nicolás Maduro. Los campesinos fueron contundentes al afirmar que la huelga era para defender la palabra empeñada del presidente Maduro aquel 2 de agosto en cadena nacional de radio, TV y redes sociales.

Ni siquiera habían podido instalar una mesa que denominaron "política" y en la cual se planeaba discutir la reestructuración del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras y sus entes adscritos, así como también la relación que hay entre militares y terratenientes. Eso no se logró porque, según las denuncias, la abogada Luz Escarrá le dio largas.

"No vinimos a jugar"

Arbonio Ortega, líder de la Plataforma de Luchas Campesinas, trabajador del campo en Portuguesa, dijo que la huelga de hambre "tuvo un impacto comunicacional y político". "Nos vimos obligados porque lo otro era seguir en esas mesas de trabajo que no avanzaban y nosotros no vinimos aquí a jugar".

- Es el arte de la política –agrega- es para dirimir las diferencias y nosotros venimos aplicando política. Nunca quisimos enfrentar a nadie, nuestros objetivos son muy claros: queremos ayudar al país, aumentar la producción y para eso necesitamos apoyo, insumos, titularidad de las tierras, protección a nuestras vidas y familias. Y ahora queremos que se cumplan las órdenes del presidente Maduro.

¿Por qué se levantó tan rápido la huelga de hambre?

- No pasaron ni cinco minutos después de difundida la noticia por ustedes los medios alternativos, cuando comenzaron las llamadas. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, envió a Darío Vivas y de inmediato se vino al liceo Fermín Toro y se instaló una mesa de trabajo donde también estuvo el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Luis Soteldo, Maite García, Luisana Melo y Gilberto Pinto. Esa reunión duró hasta las 12 de la noche y allí pedimos que se cambiaran a los compañeros designados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez por indolentes, incapaces y prolatifundistas. De una vez se autorizó la creación de la mesa política que la abogada Luz Escarrá no había querido instalar. Entonces Darío Vivas se dio cuenta de que teníamos razones de peso para esa acción.

El presidente Maduro designó a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez para atender sus demandas ¿Cabello no había participado en las mesas? ¿No estaba enterado de la situación?

- Diosdado se confió...

Usted denunció que fueron excluidos del Plan de Siembra 2018 ¿qué pasó con eso?

- En esa reunión sorprendimos en una mentira a Luis Soteldo porque él le aseguró a Darío Vivas que se había resuelto el problema en 85 tierras en litigio y resulta que no llegaban ni a 20 pese a que Delcy Rodríguez le ordenó resolver eso sin padrinos políticos ni militares. Ahora le dieron ocho días para que gestione la titularidad de las tierras y los campesinos participaremos en las inspecciones. De este modo nuestro Plan de Siembra entrará en 100% y serán más de 50 mil hectáreas para producir 23 rubros.

Ortega refirió que cuando fueron a la inspección del predio Los Rastrojos en el estado Guárico, se encontraron con hombres fuertemente armados a la orden del terrateniente. "Un armamento sofisticado que solo tienen o los paramilitares o los narcos", dijo el campesino agregando que eso quieren tratarlo en la mesa política.

¿Y usted confía en Soteldo?

- Con lo que pasó anoche, que no fue agradable, él debe cumplir.

¿La vicepresidenta Delcy Rodríguez continúa en las mesas?

- Hay que esperar que ella llegue de la gira con el Presidente Maduro y que cambie a los compañeros que designó en las mesas de trabajo.

¿Qué pasó con el Congreso Campesino Admirable?

- Se acordó apoyo para los desplazamientos a otras regiones, para la logística y el acompañamiento institucional pero la fecha posiblemente sea postergada para la primera quincena de octubre.

¿Qué viene ahora?

- Nosotros queremos trascender a lo que fue la marcha y que la Plataforma de Luchas Campesinas agrupe a todos los productores del campo del país. Queremos funcionar como una escuela de cuadros y conformar un movimiento campesino unitario, porque también tenemos que revisarnos a lo interno. Hay seis millones de hectáreas sin producir y eso hay que revisarlo porque tenemos que cambiar el modelo importador y si no hay producción entonces hay que traer de fuera todo y eso solo favorece a las mafias. Nosotros queremos producir tu alimento, el de todos, el alimento del pueblo. Fíjate que queríamos traer a Caracas Plátano y no pudimos por falta de vehículo. Allá en Zulia, en Berberé, había un galpón lleno de aguacate y se pudrieron porque no nos apoyaron para traerlos.

Luego de tantas vicisitudes los campesinos y campesinas se mudarán al Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda pero esperan la aprobación de Pdvsa. Si para el inicio de clases aún están en el Liceo Fermín Toro, realizarán conversatorios con los y las estudiantes para que conozcan de sus luchas y tomen conciencia sobre la importancia del sector campesino en la actividad económica del país.

¿La marcha campesina admirable sigue, entonces?

- La marcha campesina admirable sigue…