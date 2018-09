(VIDEO) Campesina Omaris Henríquez: Presidente Maduro su palabra no está siendo cumplida, necesitamos que las tierras nos sean entregadas

Jueves, 13 de septiembre de 2018.- Se vinieron a pata desde el llano, salieron desde Portuguesa a pata, pasaron por Cojedes, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, y se les pegó mas gente en su marcha, todos a pata, es largo el camino y el sol calienta bravo en el llano, también les llovió y acampaban en descampado, donde la noche que se pone fría los agarraba, en el llano y siguieron caminando, con mas calor y con mas agua y con entusiasmo, con mas gente sumándose, hasta llegar a Caracas, al centro del poder, a pata.



Hoy están, lo que queda de ellos, los que aún no se devolvieron o no fueron asesinados (solo algunos), en el Liceo Fermín Toro, en el centro de Caracas, justo frente a la estación El Silencio del Metro de Caracas y a menos de una cuadra, a escasos metros, es cuestión de solo cruzar la calle, del palacio de Miraflores, la casa de misia Jacinta, como se le conocía antaño, sede del poder Ejecutivo venezolano y lugar, como dicen los españoles, donde se cuecen las habas.



Se declararon en huelga de hambre porque la palabra empeñada por Nicolás Maduro, cuando los recibió el dos de agosto, los escuchó, se reunió con ellos, palabra que les fue dada solemnemente y el llanero y la llanera, son gente de palabra, la palabra vale, vale mucho y en este caso como lo dijo Omaris Hernández: Presidente Maduro su palabra no está siendo cumplida.



Los fuimos a visitar ayer miércoles doce, a saber directamente de su propia boca, qué es lo que está pasando, ya que no entendíamos que luego de todo ese despliegue informativo por parte del Gobierno Nacional, donde se les recibió y se les oyó y se les prometió solucionar los casos que trajeron a la capital, ahora se declaren en huelga de hambre, decidan no comer y someter su cuerpo a ese dolor voluntario.



Omaris Henríquez, integrante de la Marcha Campesina Admirable, una de los huelguistas, joven mujer campesina, nos explicó parte de lo que está pasando: nos encontramos, bueno, realizando una huelga de hambre, ya que, lamentablemente, pues hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta favorable, una sentencia firme sobre los casos que hemos presentado ante las diferentes mesas de trabajo que hemos llevado en la Vicepresidencia.



Y lamentablemente las actuaciones en contra de nuestros campesinos están mas fuertes por parte de los terratenientes.



Aún conseguimos actos irregulares como desalojos arbitrarios, atropellos, maltratos físicos de nuestros campesinos, no nos han entregado aún la titularidad de las tierras y eso nos hace tomar la decisión de esta acción como forma de presión para hacer un llamado de atención al Presidente, ya que su palabra no está siendo cumplida, como él la encomendó el dos de agosto cuando estuvimos reunidos.



Él encomendó al camarada Diosdado Cabello, con quien hemos tenido unas reuniones, él ha estado presto a solucionar los casos y formó una comisión que es la que lleva en la actualidad los casos.



Nosotros hemos actuado en diferentes espacios y el resultado ha sido el mismo.



Nosotros necesitamos pues, que las tierras sean entregadas a los campesinos, tenemos compañeros que tienen sus animales en la calle, los sacaron de los predios, tenemos campesinos que han sido desalojados, le han tumbado sus casas, le han dañado las siembras.



Mas allá de eso, tenemos los sicariatos que no se han resuelto...hay que profundizar y hay que tener un poquito mas de voluntad para solucionar esos casos.



Unos de los que están actuando en contra del Gobierno son los funcionarios corruptos que están en las instituciones del Estado, como es el INTI, Agropatria, el ministerio de Agricultura y Tierras, sin duda alguna que tenemos funcionarios allí que están actuando en contra de nuestro Presidente y eso lleva a que se genere un descontento en las bases y es lo que nosotros queremos contrarestar.



Nosotros estamos comprometidos con el Proceso Revolucionario, estamos comprometidos con nuestro presidente Nicolás Maduro y por eso es que estamos tomando estas acciones, para que esas cosas no sigan ocurriendo y bueno, que se llegue ya a cambios estructurales, cambios profundos en todas estas instituciones.



El ministro Caldo Soteldo tiene buena imagen pero yo creo que le falta un poquito de voluntad para resolver los casos, para apoyar el sector campesino.



Que se aboque para resolver los casos, que él está allí para eso, para dar soluciones, porque tenemos recursos humanos, tenemos las tierras y no tenemos porque estar importando lo que nosotros fácilmente podemos producir.



Y que bueno, ya se eliminen las mafias que hay, los agrobachaqueros, las mafias que se apoderan de los insumos, los agroquímicos que bien pueden ser para la producción del país, entonces, la están comercializando.









