(VIDEO) La Marcha Campesina Admirable se queda en Caracas

4 agosto 2018 - Este viernes una comisión de la Marcha Campesina Admirable participó de una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio Público y la Vice- Presidencia de la República, para atender los casos de sicariato campesino. El vocero de la Plataforma de Lucha Campesina, Jesús Osorio afirmó que se está construyendo una agenda para "ir detallando los casos, para ir dándole soluciones". En tal sentido denunció el asesinato de Reyes Parra y Pedro Vielma, sucedido en el predio La Escondida en el estado Barinas, momentos después del encuentro con el presidiente Maduro en Caracas.



Osorio, informó también, que los campesinos permanecerán en Caracas hasta no ver avances en la agenda acordada, "no nos vamos para nuestras tierras, hasta tanto no sea conclusivo lo puesto como tarea por el comandante, camarada Nicolás Maduro".



Por último afirmó que desde el movimiento campesino se tiene la esperanza de que se asuma la re estructuración a fondo del Ministerio de Agricultura y Tierras, el INTI y las otras instituciones vinculadas al poder popular campesino y el acceso a la tierra, previo al Congreso Campesino convocado para septiebre, el cual fuera acordado el jueves 2 entre los marchistas y el primer mandatario.





