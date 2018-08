(VIDEO) Marcha Campesina Admirable espera reunión con el Presidente Maduro

Como miembro de la dirección nacional del PSUV pido que el Congreso reciba la marcha campesina que tiene varios días marchando hacia Caracas y traen planteamientos importantes que todos debemos escuchar y actuar en consecuencia! — maria iris varela (@irisvarela) 28 de julio de 2018



Credito: AlbaTV

2 agosto 2018 - Salieron a Caracas el 12 de 2018 desde el estado Portuguesa, en los llanos venezolanos, por iniciativa propia, con la finalidad de ser escuchados por el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores.“A pata”, más de 400 kilómetros recorrieron las decenas de campesinos y campesinas durante 20 días, para que sus propuestas fueran tomadas en cuenta, pues ellos saben que de la crisis económica se sale desde el campo, trabajando la tierra con honestidad como lo vienen haciendo desde hace muchos años.La “Marcha Campesina Admirable”, como la denominaron, se mantuvo en el anonimato comunicacional, con una casi nula cobertura a través de los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (medios públicos); sin embargo, no solo movió la fibra de quienes seguían cada uno de sus pasos, sino que logró un impacto en el escenario político nacional.El Presidente Maduro, en el marco del IX Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reconoció que este grupo de campesinos venían desplazándose hasta la capital venezolana. Igualmente, Iris Varela, miembro del partido de gobierno, solicitó que estos fueran recibidos por la máxima reunión de la tolda roja.Sin embargo, al llegar a la esquina de Veroes de la avenida Urdaneta, ubicada a unas tres cuadras del Palacio de Miraflores, no fueron recibidos por el Jefe de Estado, sino por un robusto contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin novedad, el grupo campesino se sentó en el pavimento a esperar pacientemente bajo la lluvia, su recorrido lograra el objetivo.Aunque “por ahora” no fueron recibidos por el Primer Mandatario, una delegación del campesinado se reunió en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con su Presidente, Diosdado Cabello Rondón. También estuvieron presentes en el encuentro los constituyentistas Emma Ortega y Julio Escalona, en donde se abordaron todas las propuestas presentadas por los campesinos, así como la problemática atravesada desde hace unos años hasta hoy: sicariato campesino, despojo de las tierras otorgadas, judicialización y criminalización de la lucha campesina, entre otras.Jesús Osorio, uno de los integrantes de la comisión reunida con Cabello, informó que en las próximas horas, se podría acordar “la fecha, la hora y el lugar en donde se va a reunir con nosotros”, en referencia al encuentro con Nicolás Maduro.“Mañana nos darían la noticia que sería, para nuestro agradecimiento, es reunirnos con el Presidente de la República. Vinimos a eso, a eso nos debemos y nosotros, el pueblo campesino y los movimientos populares de Caracas, disciplinadamente, vamos a acatar lo que se ha conquistado hasta estos momentos”, sostuvo Osorio.¿De dónde viene la Marcha Admirable Campesina?Este grupo de campesinos y campesinas, pertenecen a colectivos, consejos campesinos y fundos zamoranos de diferentes estados del país, congregados en la Plataforma de Luchas Campesinas, organización convocante la marcha.Muchos de ellos protagonizan experiencias de rescates de tierras ociosas y han vivido en su propia piel la arremetida latifundista contra el campesinado venezolano, recrudecida en los últimos dos años y caracterizada por procesos de hostigamiento, desalojos ilegales y violentos, judicialización, criminalización y hasta el asesinato de campesinos.Las comunidades campesinas son quienes proveen el 70% de los alimentos que se consumen en el País, y se reconocen como el eslabón primordial de la cadena alimenticia del venezolano. Su rol ha sido clave para la alimentación de todo el pueblo en este contexto de la guerra económica y financiera que busca aniquilar a la experiencia bolivariana. (Ver nota Llega a Caracas la Marcha Campesina Admirable).Aunque salieron de Portuguesa, se encuentran trabajadores de la tierra provenientes de Lara, Falcón, Cojedes, Guárico, Barinas, Bolívar, Miranda y el estado Zulia, entre otras localidades.Elvis Camacaro, del pueblo Agua Blanca del estado Portuguesa, viene acompañando a la Marcha Campesina Admirable desde el 18 de julio. Pertenece al Sector Discapacidad y ha hecho todo el recorrido en una pequeña bicicleta, cuyos cauchos ha debido cambiar al menos cuatro veces durante toda la movilización con el apoyo de sus compañeros.“Esta marcha la han tildado de opositora, que la financian personas. No, esta marcha no es opositora, es 100% chavista, madurista y bolivariana, que lo único que busca es que Venezuela salga adelante. Y en cuanto al financiamiento, salió todo de los campesinos, se vinieron con unos sacos de granos, caraotas, lentejas, quinchoncho, arroz y las personas en el camino nos han apoyado con comida, con hospedaje”, asintió Camacaro, mientras se desplazaba con su bicicleta a la altura de la autopista Valle-Coche.“Nosotros apoyamos al Presidente al 1000%, y esperamos que nos atienda, así como atendió a las personas de oposición después que terminaron las elecciones, a Bertucci, a los de Copei. Nosotros esperamos que al verdadero pueblo chavista, al pueblo de ‘a pata’ lo atienda y mejor que a ellos”, finalizó.Por su parte Celso González, integrante de la Corriente Clasista Campesina Nicomedes Abreu, aseguró que buscan presentarle a Maduro “una serie de propuestas de trabajo para articular con los conuqueros y conuqueras de la Patria, los pequeños productores”.“Tenemos unos reclamos en cuanto a la seguridad en el campo, el sicariato, la criminalización y judicialización de la lucha campesina, el tema de los desalojos arbitrarios de la tierra y los insumos a tiempo para sean entregado de manera directa gobierno-campesino, como está sucediendo en Agropatria, que hay unas manos enquistadas ahí y perjudican al sector productivo. Tenemos como el ejemplo que el ciclo invierno no se dio”, dijo.“Nos mueve el sentido patriótico, todos somos chavistas, revolucionarios. Aquí no hay ni una pizca de oposición. Y nos duele la Patria. Y queremos dar nuestra contribución a la producción agrícola nacional”, comentó Celso González, quien ha estado hace 20 días caminando en la Marcha Campesina Admirable.