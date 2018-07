(AUDIO) Campesinos afirman que Maduro desconoce situación del sector y exigen justicia con trabajadores de la tierra asesinados

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

28-07-18.- El integrante de la Plataforma de Lucha Campesina, Arbonio Ortega, agradeció a todos los movimientos y organizaciones que han mostrado su solidaridad con la marcha campesina que partió desde Guanare y pretende llegar a Caracas para manifestar las preocupaciones del sector al presidente, Nicolás Maduro.Asimismo aseguró durante una entrevista en Unión Radio que la movilización es producto de un análisis político, social y económico, “entendemos que nuestro presidente, algunas cosas no las conoce, no las ve, no tiene conocimiento de esta situación, se le escapa o está cercado por grupo económicos donde se cometen actos de corrupción”.Agregó que es necesario que se haga justicia en el caso de los trabajadores de la tierra asesinados y manifestó su optimismo en que el presidente los recibirá.