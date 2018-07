Policía de Barinas desaloja violentamente a campesinos de El Chavero

Imágen referencial. Credito: ALBA TV

22 julio 2018 - El pasado viernes 20 de julio, llegó una comisión de la policía del estado Barinas, liderada por el inspector Jhony Pérez y el comandante Pedro Superlano, para desalojar a los campesinos del predio El Chavero, sector San Silvestre, sin una orden que sustentara tales acciones.



"Ahí va la orden de desalojo: ¡Plomo con ellos! fue lo que dijeron", informó uno de los trabajadores que hace vida en esas tierras. "Nos cayeron a tiros (con armas de fuego, no perdigones)", quemaron las tiendas con todo lo que se encontraba dentro de ella: documentos personales, ropa, celulares, camas, mosquiteros.



Los campesinos y campesinas estaban apostados en estas tierras, luego de una visita que le hicieran funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti), quienes manifestaron "las tierras están ganadas". En los próximos días, recibirían a una comisión del Inti Caracas para formalizar la documentación. Sin embargo, las hectáreas son reclamadas por un supuesto dueño de nombre Carlos Linares, alias "El Manchado", quien presuntamente, utilizó a las fuerzas de seguridad del estado Barinas para tomar el control de la zona.



En el ataque, los uniformados quemaron también dos motos y se llevaron otras 22, maltrataron a los campesinos, incluyendo a varios menores de edad que se encontraban en el lugar.



"Hicieron un desastre con los campesinos", indicaron, mientras se aseguraron aún no han podido regresar al fundo, pues se encuentra custodiado por los mismos policías que los desalojaron violentamente hace un par de días. "En vez de estar custodiando al estado, están custodiando al rico, al pudiente", señalaron los voceros campesinos.



En el fundo La Chavera, hubo siembras de arroz, yuca y maíz que fueron destruidos por los funcionarios policiales con tractores. "Usted sabe que por la situación del país, el campesino están intentando, primero, no irse de Venezuela porque queremos trabajar en nuestra Patria".



Actualmente los campesinos y campesinas desalojados, se encuentran en el puente de San Silvestre, intentando recuperar las motos. Desde allí, informaron que el terrateniente, tiene previsto realizar nuevas arremetidas en su contra.

