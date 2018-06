¡Pueblo campesino de Barinas se levanta en Defensa del Legado Agrario de Hugo Chávez!

26 junio 2018 - El movimiento campesino del estado Barinas en Venezuela en un esfuerzo unitario, emitió un comunicado en el que realizan una serie de exigencias al Gobierno Revolucionario, luego de las contínuas agresiones por parte de terratenientes que vienen sufriendo los trabajadores de la tierra, donde han resultado asesinados varios compañeros.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y política resultado, por un lado, del ataque inclemente que el imperialismo estadounidense ha desatado contra nuestra economía, y por otro, por errores cometidos dentro del proceso revolucionario, debido a medidas que no se han tomado, acciones que no se han emprendido, ineficiencia, ineficacia y corrupción. Una de las expresiones centrales de esta coyuntura es el desabastecimiento de alimentos y el alto costo que estos han ido alcanzando.

En ese contexto, el pueblo campesino hemos estado en la primera línea de batalla, produciendo gran parte de los alimentos que está consumiendo hoy en día el país. El desabastecimiento no ha afectado en lo más mínimo productos de origen campesino como frutas, tuberculos, musaceas, raices, leguminosas, granos, verduras y hortalizas. Es un hecho incuestionable que la base alimentaria producida por el esfuerzo de las mujeres y hombres del campo constituyen hoy día el principal sustento de nuestra gente y la principal alternativa ante el boicot en torno a los productos agroindustriales como el maíz, el arroz, el azúcar, el Aceite, Carne, Pollo. El costo especulativo con el que se comercializa la producción campesina es producto de las mafias del transporte y la distribución, que no han sido efectivamente combatidas por las autoridades competentes. De esa especulación el campesinado no se beneficia en lo absoluto, al contrario, es enormemente perjudicado por la dictadura comercial de estas mafias.

A pesar de estas contundentes demostraciones de productividad y lealtad patriótica y revolucionaria, el pueblo campesino hemos venido siendo golpeado impunemente por las mafias agrarias conformadas por la vieja élite latifundista y por la nueva surgida en revolución, por jueces y juezas agrarias, fiscales y fiscalas del Ministerio Público, cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios y funcionarias de las instituciones de Tierras y Agrarias, que nos criminalizan y pretenden restaurar el latifundio en el país y retroceder a los tiempos del modelo agrario anterior a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del Comandante Hugo Chávez.

Decenas de desalojos arbitrarios y violentos con severas violaciones a Derechos Humanos, manipulaciones jurídicas, trabas y dilaciones procedimentales para la entrega de tierras, cientos de campesinos y campesinas judicializados con regímenes de presentación y libertad parcial, amenazas, amedrentamientos y asesinatos, han venido sucediéndose sin que hasta ahora se haya investigado y castigado a ninguna de las personas responsables de estos hechos.

A esto se suma la espera de miles de familias campesinas organizadas en cientos de Consejos Campesinos y Cooperativas que hoy se encuentran en lucha por la tierra, disputando predios ociosos e improductivos a terratenientes sin recibir acompañamiento del Estado ni respuestas eficaces, efectivas y contundentes respecto a la activación y concreción de esos rescates de tierras. Para esto, se requieren señales claras de la Dirección de la Revolución y decisión firme del Presidente Nicolás Maduro de tomar medidas excepcionales de Libertades Plenas para todas y todos los campesinos en el País que están injustamente en régimen de presentación y con medidas cautelares por luchar por tierra y están siendo criminalizados por producir alimentos, y esto último no es cuento, en todos los desalojos arbitrarios han sido destruidas miles de Hectáreas de alimentos sembrados por el esfuerzo de Campesinos bajo la consigna zamorana "Tierra Ocupada Tierra Trabajada", mientras a Terratenientes se les entrega Medida de Protección Agroalimentaria y Certificación de Finca Productiva cuando son claras a la vista tierras en total ociosidad.

Esas medidas de protección de los tribunales se basan en la envenenadas e interesadas Certificaciones Inti. No dudamos en decir que corrieron millones de billetes para adquirirlas. El resultado decenas de desalojos, judicialización y criminalización de las luchas por las tierras.

Con dolor, hay que referenciar el sicariato de Jesús León y Guillermo Toledo, compañeros que pertenecían al rescate de tierra del predio "Palo Quemao", en manos de delincuentes enviados por el presunto dueño del mismo, Carlos Pardi, ocurrido el 12 de Mayo del presente año en el municipio Arismendi. Es necesario resaltar que este hecho ocurre luego de meses de acoso y de inacción por parte del Ministerio Publico quien había recibido una oportuna denuncia el día 13 de noviembre del año 2017 bajo el expediente número 3772. Actualmente hemos venido coordinando con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en Caracas para avanzar en ello; hasta ahora sin resultados.

Hoy, en el marco del nuevo período presidencial del compañero Nicolás Maduro Moros, y en el contexto específico de la necesidad de un nuevo comienzo y un diálogo profundo y sincero con los sectores productivos del país, el movimiento campesino hemos venido planteando la necesidad impostergable de que se active un Plan Nacional de Urgencia Productiva que implique la solución de las graves problemáticas que impiden el levantamiento de la producción de alimentos que pueda enfrentar la actual coyuntura de crisis interna y agresión externa imperialista*. Ese Plan De Urgencia Productivo implica financiamiento, semillas, insumos, y seguridad jurídica, personal y material en el campo, que pasa por la incorporación directa a la Planificación productiva con quienes producimos los alimentos.

Desde el movimiento campesino nos declaramos en movilización permanente en defensa del legado agrario del Comandante Chávez, para lo cual se viene conformando un Plan General de Lucha, que implica la realización de asambleas a todo lo largo y ancho de nuestros campos, en Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Mérida, Táchira, Apure, Zulia, etc y que avanzará hacia contundentes movilizaciones y acciones políticas unitarias, a lo cual queremos desde la tierra del Comandante Chávez hacer el llamado a la Clase Campesina a sumarse a las jornadas de Lucha y a quienes desde los principios revolucionarios se solidaricen con estas causas justas, porque solo en Unidad podemos lograr defender las conquistas Históricas que como pueblo campesino hemos conquistado con la revolución Bolivariana que son las verdaderas bases para nuestra Soberanía Alimentaria.

Luego de lo antes expuesto, el movimiento campesino de Barinas exige:

1) Exigimos respuestas concretas, inmediatas y definitivas sobre los predios en rescate en el Estado Barinas. Es necesaria la entrega de documentación firme de la entrega de estas tierras con Rescates Conclusivos a los consejos campesinos, llámese Carta Agraria, Carta de Adjudicación.

2) Exigimos Justicia para los Campesinos asesinados en Arismendi del Predio Palo Quemao, Jesús León y Guillermo Toledo.

3) Revisión de todos los Certificados de Finca Productiva otorgadas otorgadas bajo interés por el Inti.

4) Investigación de los bienes y propiedades de funcionarios que tuvieron o tienen responsabilidades nacionales y regionales del Inti.

5) Cambio del Directorio Nacional del Inti y la incorporación de vocerias electas por los campesinos.

6) Exigimos mayor eficiencia a la Comisión de la ANC designada para investigar los casos de Desalojos arbitrarios que violentaron los Derechos Humanos de los campesinos y que se haga Justicia como pidió el Presidente Nicolás Maduro, Cárcel para los Culpables.

7) Que el Inti adjuduque el Fundo La Victoria en Zulia, a los campesinos y el Presidente del Inti haga público el nombre del chivo político que lo presiono para que ese rescate se paralizara.

8) Financiamiento ditecto del Plan Campesino de Siembra de Alimentos y distribución directa de insumos.

9) Solicitamos la INTERVENCION DEL PODER JUDICIAL por parte de la ANC, pues es desde ahí donde se cuadran todos los negocios que perjudican al campesinado.

10) Reestructuración y Reorganización del Inti con participación directa del campesinado.

11) Definir, con participación del movimiento campesino, un plan nacional de democratización de la tierra, con metas a corto, mediano y largo plazo.

12) Libertad plena a los campesinos y campesinas con medidas cautelares y regímenes de presentación derivadas de su lucha por la tierra.

13) Compromiso estatal con el plan productivo de cada predio, en función de la conformación y desarrollo de un nuevo modelo económico para el campo venezolano.

14) Plan concreto de financiamiento, Dotación y facilitación de maquinaria para el pequeño y mediano productor.

15) Exigimos que Agropatria y la cadena de Distribución de Insumos Agricolas para la Siembra estén al servicio de los Campesinos y Campesinas y se les garanticen el acceso a los mismos de manera directa, Así como revisión a fondo de Agropatria para combatir las mafias Bachaqueras.

16) Formación política y técnica para el Pueblo Campesino.

17) Respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo campesino en lucha por la tierra; esto implica: cese de criminalización, a los atropellos, amenazas y amedrentamientos y no más encarcelamientos ni asesinatos de líderes y lideresas de la lucha campesina.

18) Nos sumamos a la convocatoria al diálogo con los sectores productivos planteado por el compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Ese diálogo debe darse primordialmente con las bases campesinas organizadas, con el pequeño y mediano productor y con el movimiento campesino venezolano.

19) La lucha contra el latifundio debe ser sin cuartel y así la asumimos.

¡Por el legado agrario del Comandante Chávez!

¡Plan de Urgencia Productiva ya!

¡No a la Criminalización de Campesinos y Campesinas!

¡No a la Impunidad, Ni un campesino más asesinado, Cárcel a los Culpables materiales e Intelectuales!

¡Democratización definitiva de la tierra!

UNIDAD PARA LUCHA UNIDAD PARA VENCER!

Consejos, Cooperativas y Colectivos de Campesinas y Campesinos en Lucha de Barinas

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora

Movimiento Revolucionario Tupamaro

Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora

Movimiento Campesino Antiimperialista Combatientes de Zamora

Plataforma de Luchas Campesinas

Estado Barinas 25 de Junio 2018