(VIDEO) Presidente Maduro pide a la ANC investigar el desalojo ilegal de tierras a 32 campesinos en El Vigía

Caracas, abril 9 - El Presidente Maduro autorizó la entrega de 44 mil héctareas el 18 de abril al movimiento campesino.



Ese día se celebrará la entrega de 6 millones de hectáreas al movimiento campesino en cumplimiento de la Ley de Tierras aprobada por Hugo Chávez en 2001.



El Presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, reivindicó este 9 de abril de 2018 a 32 campesinos del Sur del Lago de Maracaigo quienes fueron privados de libertad el pasado 20 de marzo, acusados de invadir un área de la finca La Magdalena, municipio Obispo Ramos de Lora, en el estado Mérida, dónde venían cultivando con autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI), para recuperar del ocio los mencionados terrenos.



Durante el acto, realizado en el palacio de Miraflores, se entregaron títulos de pertenencia socialista agraria y cartas de registro agrario a la Cooperativa Caño Avispero, a nombre de Yendi Eraso González, "una de las víctimas de El Vigía", como la llamó el propio Presidente de la República. "¡Justicia, Justicia!", exigió Maduro.



Llamó al movimiento campesino a dejar atrás la fase de resistencia y estar a la ofensiva. Ordenó al ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, realizar las investigaciones y destituir a los responsables del arresto de los campesinos. "¡No quiero terratenientes, no quiero latifundistas en el gobierno bolivariano! ¡Y deben ir presos los que metieron presos a esta niña! Creo mucho más en esta campesina humilde que en burócratas. ¡No creo en burócratas!" "Hay que pasar de la mentalidad de resistencia a la mentalidad ofensiva. El pueblo tiene que tener conciencia de poder. Ustedes no tenían que dejarse poner presos. ¡Yo no me hubiera dejado!".



"pido investigación seria para dar con los aliados de los terratenientes. QUEDAN PROHIBIDOS LOS DESALOJOS A COMUNIDADES CAMPESINAS"





