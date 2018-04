(AUDIO) En libertad plena los 10 campesinos detenidos arbitrariamente en Portuguesa

Credito: AlbaTV

Legislador regional de #Portuguesa Arbonio Ortega: "Se le da libertad plena a campesinos detenidos en #Guanarito. Se demostró que fue un intento de criminalizar la lucha campesina. Es hora de enfrentar contundentemente esta arremetida por volver al latifundio".#5Abr pic.twitter.com/6eZyNS1SQB — CRBZ Venezuela (@CRBZ_oficial) 5 de abril de 2018

5 abril 2018 - Este jueves 5 de abril, fueron puestos en libertad plena los 10 campesinos y campesinas detenidos arbitrariamente en el estado Portuguesa, incluyendo dos menores de edad.Winston Olivera, dirigente campesino del estado Barinas, perteneciente al Consejo Campesino Mil Zamora y una Patria, señaló al salir de su detención que "estas contradicciones y obstáculos que le ponen a la lucha campesina a nivel nacional, no crean que no van a amedrentar, sino que nos van a fortalecer, porque gracias al Gobierno Bolivariano y Revolucionario, basándose en el legado fundamental que dejó el Comandante (Chávez) ’No al Latifundio’, y ’Tierras y hombres libres’ como o dijo Zamora, vamos a seguir en pie de lucha, en esta Revolución Agraria que es fundamental para el desarrollo del país".Más temprano, Luis Zambrano de la Oficina de Atención al Campesino de la Gobernación del Estado Portuguesa, indicó que "se demostró que se ha tratado de un montaje más de la GNB de Portuguesa. Los compañeros y las compañeras salieron en libertad plena, aquí lo estamos esperando en las puertas del Tribunal. se va a meter una moción en el TSJ por persecución y criminalización de la lucha campesina"."No es posible que hayan 19 dirigentes agrarios reconocidos a nivel nacional, imputados por los tribunales. Detrás hay un equipo político que dejó montado María Corina Machado. Hablamos de la antigua Federación Campesina de Venezuela, con Lino Vasquez, viejo adeco, de la derecha agraria que estaba a cargo de esta zona", aseguró."Se le da libertad plena a campesinos detenidos en Guanarito. Se demostró que fue un intento de criminalizar la lucha campesina. Es hora de enfrentar contundentemente esta arremetida por volver al latifundio", apuntó el legislador regional de Portuguesa, Arbonio Ortega.Tratamiento mediático con rasgos de “falso positivo”La detención de los 10 campesinos y campesinas la tarde del martes 3 de abril en Guanarito, estado Portuguesa, viene recibiendo un tratamiento mediático con rasgos de “falso positivo”. El grupo de campesinos es presentado como “una célula guerrillera” y se utilizan imágenes de archivo que no tienen nada que ver con el caso, se han creado supuestos “alias” a partir de los nombres originales de los detenidos, se presentan como evidencia “un sello de la asamblea comunitaria socialista de campesino o campesina Los Vencedores”, entre otros datos que son presentados de manera tendenciosa.Winston Olivera Mejías, quien es identificado como “El Winston” por el medio privado Notitarde, ha encabezado procesos de recuperación de tierras baldías, entre ellos el caso del latifundio El Gavilán - La Chaqueta en Barinas, y junto a los otros 9 detenidos, se había trasladado al estado Portuguesa para intercambiar experiencias con otro grupo de campesinos que intentan emprender la producción de alimentos en territorios improductivos.Los campesinos afirman que las armas fueron sembradas, y a pesar de acusarlos de poseer dos escopetas, la mayoría de las municiones, que según los este medio web les fueron incautadas, son para un fusil automático, algo precario para un grupo que aseguran, tiene más de un año operando en al menos dos estados del país.El expediente comprobado que pesa sobre el historial de Winston Olivera es la lucha contra el latifundio por la reactivación de tierras improductivas, este mismo año, durante el mes de febrero, fue detenido durante el violento desalojo realizado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los predios El Gavilán – La Chaqueta, tierras que son reclamadas por Manuel Edgardo Mansilla, propietario de más de 15 lotes de tierra con una extensión de unas 14 mil hectáreas.Para este jueves los campesinos tenían planificado reingresar a los prediosEl Gavilán – La Chaqueta, proceso que ha sido frustrado por esta judicialización que, apoyado en medios de capital privado, intenta ser presentada como la “desarticulación de un grupo armado”.Este caso se desarrolla en un contexto donde hay una convocatoria del Gobierno Nacional a redoblar los esfuerzos por la producción de alimentos, incluso el vicepresidente Tareck El Aissami anunció la suspensión de exportaciones en ciertos rubros alimenticios para impulsar la producción nacional.Existe un elemento entorno a este caso que debe ser resaltado, y es el hecho de la articulación entre medios privados, funcionarios judiciales y efectivos de seguridad del Estado, para la defensa de los intereses de latifundistas, a quienes se les ha comprobado poseer vastas extensiones de tierras en condiciones improductivas, entre otros medios de producción.Las verdaderas identidades de los detenidos, incluyendo dos menores de edad, son las siguientes:CALIXTO RAFAEL PEREZ ORTIZ (65 años).NAUN PABON MEDINA (ALIAS EL ÑAO) (39 años).OLIVERA MEJIAS WISTON JOSE (36 años).NIÑO JOSE MAURICIO (28 años).DANNY JOSE HIDALGO RAMOS (24 años).YEUDYS YULISKA MORENO MAETINEZ (20 años).YICELINA MARIA PEÑA PEREZ (21 años).LUCEIDA PELAYO (22 años).Dos menores de edad, un joven de 17 años y otra adolescente de 14 años.