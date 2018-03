Comunas participan en la producción de alimentos con 53.500 hectáreas en todo el país

Caracas, marzo 14 - El vicepresidente para el Socialismo Territorial y ministro para las comunas, Aristóbulo Istúriz, destacó que el Plan de Siembra Comunal abarcará este ciclo 53 mil 500 hectáreas y 7500 conucos integrales en todo el país.



"Aspiramos para este primer ciclo 10 mil hectáreas en Portuguesa en cereales. Tenemos actividad en 55 municipios del país, 96 parroquias y 335 comunas", explicó este miércoles durante el acto de lanzamiento de este ciclo de siembra desde esta región llanera.



La actividad se llevó a cabo en la Comuna Chiriguare en Ospino desde donde se impulsará la siembra de maíz.



"Estamos aquí para hacer un reconocimiento a los compatriotas de la comuna Chiriguare", expresó en transmisión de Venezolana de Televisión al indicar que es importante resaltar el nivel de organización del pueblo para la producción de alimentos.



Refirió que aquellas comunas que son muy pequeñas, y no tengan muchas tierras para sembrar, participarán en el plan de conucos integrales, con una extensión de 2,5 hectáreas.



"El plan de siembra es apenas uno del motor de la economía popular" a la vez que indicó que en sector funcionar otras actividades de igual importancia como la fabricación de uniformes escolares, las casas de alimentación, panaderías comunales.



"Tenemos que garantizar que en las comunas se apliquen todas las políticas sociales", por lo que llamó a fortalecer la unidad y la participación del pueblo organizado en todas estas actividades.



Explicó que este año se relanzarán los bancos comunales, cuya acción estará dirigida a fortalecer la actividad productiva de las comunas.



"Tenemos 400 bancos comunales y debemos cerrar el año con mil bancos comunales, porque el banco comunal permitirá fortalecer los planes productivas de las comunas", comentó.



También recalcó la necesidad de fortalecer la capacidad de organización de las comunas, con su órganos de gobiernos para que puedan desarrollar los planes previstos,



"Aquí nada deja de ser problemas de las comunas, hay que trabajar con los clap, con la chamba juvenil, tenemos que tener nuestro plan de la patria comunal bien claro, la agenda completa de acción", recalcó.



En la actividad también participaron los ministros Wilmar Castro Soteldo, César Salazar Coll y autoridades regionales.

Aristóbulo Istúriz recalcó que el nivel de organización del pueblo será el punto fundamental para el éxito de este programa productivo



"Hemos encontrado un líder como Nicolás Maduro, que no se arrodilla, que no se entrega porque nuestro pueblo lo está acompañando. Tenemos que resistir, pero con trabajo, con producción, solo el pueblo salva al pueblo", exclamó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 132 veces.