(VIDEO) Mundial de Béisbol Sub-12: Venezuela vence a Corea del Sur y van por el bronce contra Japón

La selección Vinotinto béisbol sub-12 venció, en un juego reñido, a su similar de Corea. Sin embargo, la victoria de Estados Unidos frente a China Taipei, la deja sin chance para disputar la final del torneo.



La buena noticia es que el equipo venezolano se ganó el derecho a jugar en la ronda de medallas este domingo 6 de agosto. Venezuela enfrentará a Japón, con quien se disputará el tercer lugar de la competencia.





Frente a Corea, Venezuela jugó un partido cerrado durante los primeros cuatro innings. Esto le permitió al equipo nacional tomar la ventaja en la tercera entrada del torno de béisbol Sub-12.En el sexto inning, los anfitriones lograron empatar las acciones a 4 carreras por 4. Sin embargo, los venezolanos tomaron el turno al bate para intentar adelantarse en el marcado, pero los coreanos no lo permitieron, lo que obligó ir a extrainning.Después de sacar tres out en la séptima entrada, Venezuela sacó un batazo que le dio la victoria 5-4 frente a Corea.La final del TorneoTras esta ronda, ahora la final del Mundial de Béisbol Sub-12 la disputarán Estados Unidos y China Taipei.Venezuela buscará su tercera victoria consecutiva para terminar con récord de 4-2 y alzarse con la honorable medalla de bronce. Sin embargo, su rival Japón no se lo pondrá fácil a los chamos venezolanos.