Manager del Magallanes Yadier Molina pide el fin del veto a los equipos de Aragua y Magallanes impuesto por EEUU

El manager de los Navegantes del Magallanes, Yadier Molina, publicó este viernes un mensaje a tráves de una historia en su cuenta de Instagram, en el cual solicitó el fin del veto a su equipo y a los Tigres de Aragua.



Molina no pudo guardar silencio después de la derrota de su equipo ante los Leones del Caracas, 9-5, en un Estadio Universitario repleto. Está claro que quiere contar con los grandeligas.



«Es un pensamiento… La gente del pueblo venezolano merece la oportunidad de ver jugar en su tierra a un José Altuve, Miguel Cabrera, Luis Arráez, entre otros… No entiendo por qué por política el deporte se ve afectado… Por Dios ya den el permiso para que la gente venezolana y sus niños tenga oportunidad de ver a sus ídolos jugar frente a sus fans y familia… ¡MLB ya basta!»



El equipo dirigido por el receptor con 19 años de experiencia en las Mayores tiene ahora récord de 10-7, ubicándose terceros en la tabla de posiciones.



Vale la pena recordar que Magallanes y Aragua no están incluídos en el Winter League Agreement, lo que les impide contar con jugadores pertenecientes al sistema de MLB.



El veto nació de la posición de la OFAC contra esos clubes. Pero el departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó la veda contra ambos, en octubre. Desde entonces la espera.



Es la misma penalización para ambas escuadras, pero hay que aclarar que el 60 por ciento de las acciones de los felinos pertenecen a la Gobernación de Aragua, mientras que en el caso de los turcos es menos del 10 por ciento lo que está en control de la Gobernación de Carabobo y la Alcaldía de Valencia.



Si la MLB finalmente concede el permiso, el Magallanes podría incorporar a José Altuve, Luis Arráez, Moisés Gómez, Luis Torrens, Tucupita Marcano, entre otros. Eso no solo cambiaría drásticamente la cara del equipo, sino que elevaría el nivel de la liga y el espectáculo sería aún mejor.



Aunque la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) otorgó los permisos que habían sido revocados a Magallanes y Tigres, ahora ambas organizaciones esperan por Major League Baseball, que debe otorgar las licencias debido a que ya no existe ningún motivo legal que pueda retener dichos permisos.



Con información de El Emergente / Meridiano