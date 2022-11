Gobierno canadiense niega visa a jugadores de la selección venezolana de baloncesto

El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, denunció este martes al gobierno de Canadá por no emitir las visas que por derecho corresponde a la selección nacional de Baloncesto masculino que jugará frente a su quinteto este jueves 10 de noviembre.



La información la dio a conocer el ministro por medio de su cuenta en la red social Twitter, @MervinMaldonad0, donde destacó que con esa acción viola a los reglamentos internacionales sobre el visado a los deportistas.





Asimismo, aseguró que faltando menos de 24 horas del límite, el consulado no ha emitido las respectivas visas a los deportistas.



Al respecto, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), en su cuenta en Twitter, @FVBbasketball, ratificó que la selección nacional masculina de mayores, se mantiene a la espera de una respuesta por parte del Consulado de Canadá en Bogotá y de la devolución de los pasaportes de la delegación.



La FVB realizó a tiempo y por los canales establecidos el proceso correspondiente de aplicación a la visa canadiense, con el acompañamiento de la Federación Internacional de Baloncesto Américas.



Reseñó que la selección nacional se preparó a nivel deportivo y logístico para afrontar este compromiso. Asimismo, mencionó que la ruta hacia Edmonton, Canadá, debió haber iniciado el pasado lunes 07 de noviembre, fecha para la cual fueron adquiridos los boletos aéreos.



Igualmente, lamentó profundamente esta situación, que afecta la planificación deportiva no solo para el partido de este jueves, sino también para los próximos compromisos y para el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo FIBA 2023.



Cabe destacar, que no es la primera vez que Canadá arremete contra los deportistas venezolanos, debido a que en 2020, la oficina de Inmigración, refugiados y ciudadanía, le negó la visa de entrada y su participación en el Grand Prix de Sable Montreal 2020, a la atleta olímpica de sable femenino, Alejandra Benítez.



Con información de Prensa VTV.