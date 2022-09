(VIDEO) Invicta: Venezolana Yorgelis Salazar conquista el oro en el K1 Premier League 2022

De forma invicta y con un oro que sabe a gloria, a si fue la destacada actuación de la venezolana Yorgelis Salazar en tierras asiáticas.



La karateca criolla Yorgelis Salazar conquistó el oro en Bakú (Azerbaiyán), donde la deportista criolla participó en la categoría -50 Kg en el K1 Premier League 2022.



En su duelo por la dorada, Yorgelis Salazar compitió contra la iraní Sara Bahmanyar, donde triunfó con una puntuación de 5 a 0.



Para alcanzar su dominio en el K1 Premier League 2022 tuvo que superar en las rondas anteriores a sus similares de España, Argelia, Italia y Alemania.





Haciendo uso de su cuenta en Instagram, la campeona Yorgelis Salazar, publicó un emotivo mensaje que describe todo lo que tuvo que pasar para alcanzar este oro.



«Mis lágrimas tienen una historia y un día el mundo la sabrá. Todos somos mucho más que deportistas, somos humanos y vivimos nuestras propias luchas» relata Salazar.

La karateca venezolana, subraya que «esto significa mucho para mí, mi familia y las personas que realmente conocen mi corazón«.



Salazar describe que tuvo que comenzar de cero, realizar una serie de sacrificio, pero que aunque ha pasado por situaciones complejas, no se ha quejado, ni amilanado.



«He seguido adelante y todavía estoy agradecido por todas las oportunidades de Dios y todas estas personas maravillosas que me ayudan. No estoy buscando que sientas lástima por mí, solo estoy buscando que respetemos el camino de los demás«, recalcó la laureada karateca.