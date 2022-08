(VIDEO) Pitcheo vinotinto se desplomó y perdió en el último ining 5-4 ante EEUU

El equipo venezolano arribó al séptimo inning, último del partido, ganando 4-1. Parecía un triunfo asegurado. Quizás lo más difícil que podía pasar era que perdiera, y así ocurrió este sábado 29 de agosto. Se desplomó el picheo y el conjunto estadounidense hizo cuatro (4) carreras para dejar al vinotinto en el terreno 5-4, que cayó por segunda ocasión en la Copa Mundial sub-15 de beisbol que tiene lugar en Hermosillo, México.



Un duro golpe para el conjunto venezolano que el viernes, en su primer encuentro, fue blanqueado por la selección de Puerto Rico 7-0. Una victoria ante la novena estadounidense, actual campeona del torneo, hubiese representado muchas cosas en cuanto a las posibilidades del conjunto criollo, especialmente en lo anímico.



Venezuela, que salió como visitante, se puso arriba en el primer tramo con una carrera. Nicolás Barrios se metió hasta segunda con error del inicialista para anotar por pecado del antesalista en tiro, tras batazo de Aaron Piñero.



Pero los estadounidenses igualaron el marcador en mismo el cierre del primer tramo. James Coy sonó doblete entre los jardines izquierdo y central, pasó a tercera por roletazo de Andrew Castello para out en la inicial y anotó amparado en elevado de sacrificio de Brady Ebel al jardín izquierdo.



Los criollos atacaron en el segundo capítulo y nuevamente tomaron el control. Lo comenzó José Chirino con elevado al jardín central. Luis Cova sonó sencillo. Bolívar Martínez salió con roletazo al pitcher para out en primera, el corredor pasó a segunda, siguió a tercera y anotó con error del inicialista para poner 2-1 en la pizarra.



En el sexto los criollos aumentaron su ventaja con dos carreras. Aaron Piñero ligó sencillo por tercera, José Poito se ponchó, Aaron Arroyo conectó doblete entre los jardines izquierdo y central, Piñero se metió a la goma con la tercera anotación de Venezuela. José Chirino obtuvo boleto y Arroyo pasó a tercera por lanzamiento descontrolado, mientras que Luis Cova se embasó por error en fildeo del antesalista y el corredor de tercera anotó para poner al equipo vinotinto 4-1.



Rafael Lasorsa, el abridor venezolano, tras labor monticular de 5.0 tramos, en los que apenas toleró tres hits, una carrera, dio tres boletos y ponchó a tres, fue relevado por Carlos Pernalete.



Así llegaron a su último turno ofensivo los estadounidenses, que comenzó Alex Harrington con roletazo a segunda para el primer out. James Coy sonó imparable a la derecha y pasó a segunda por error del jardinero. Brady Ebel y Sebastian Norman obtuvieron boletos consecutivos para llenar las bases. John Short también sacó pasaporte y anotó Coy. Ethan Holliday salió con hit al cuadro, un roletazo que desvió el lanzador y Ebel se metió hasta la goma.



Con esa situación se despidió del montículo Carlos Pernalete y lo relevó Eloy Malavé, quien cometió balk y entró la de igualar el marcador 4-4, mientras que Dane Perry disparó imparable por el centro para dejar en el terreno 5-4 al equipo vinotinto.



En el montículo la victoria fue para Zane Burns, quien se mantuvo en la lomita 1.2 capítulos, dio un (1) boleto y ponchó a tres (3); mientras que con la derrota cargó Carlos Pernalete en labor de 1.2 tramos, recibiendo dos (2) imparables, (4) cuatro carreras y dio cinco (5) boletos.



A la ofensiva Venezuela conectó cuatro (4) incogibles y cometió dos (2) errores, mientras que los estadounidenses dispararon seis (6) cohetes y pecaron en cinco (5) ocasiones.



Venezuela interviene en la primera ronda como parte del Grupo C, que comanda Estados Unidos con victorias en sus dos (2) partidos, seguido por Guam y Puerto Rico que ganaron el único juego que han realizado hasta ahora. Luego aparecen Suráfrica y Venezuela que perdieron en las dos (2) salidas que han efectuado.



El próximo partido de la selección venezolana está señalado para el lunes 29 de agosto a la 1:30 pm (hora de Venezuela), en el que enfrentará a Guam.