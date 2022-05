Venezolana Kerlys Montilla logró la medalla de oro en levantamiento de pesas en Juegos Suramericanos

Kerlys Montilla Credito: Web

07-05-22.-La venezolana Kerlys Montilla alcanzó la medalla de oro en la disciplina de levantamiento de pesas femenino este viernes 6 de mayo en la III edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en la ciudad de Rosario, Argentina.



Montilla, en la categoría de 49 kilos, levantó unos 85 kilos al inicio; y luego unos 90 kilos para finalmente ganar el primer lugar.



Adicionalmente, la criolla quien fue la encargada de llevar la bandera nacional en la inauguración de estos juegos, también impuso un récord en esa disciplina por su presentación.



La concentración de Montilla fue la clave

«Estaba muy ilusionada y concentrada; no me pegaron muchos los nervios, me hizo fue controlar. No acelerarme mucho hace que los movimientos fluyan y salgan mejor. De ahora en adelante todo será para mejor. A buscar más éxitos», expresó Montilla para el Comité Olímpico Venezolano.



Aún cuando faltan dos días para la culminación de los juegos, la delegación venezolana ha alcanzado hasta la fecha un total de 52 medallas, quedando así con el resto de los países:



-Brasil: Oro (54), Plata (32), Bronce (28).



-Colombia: Oro (28), Plata (22), Bronce (19).



-Argentina: Oro (20), Plata (20), Bronce (41).



-Venezuela: Oro (16), Plata (13), Bronce (23).



-Chile: Oro (9), Plata (16), Bronce (17).