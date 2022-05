Lucha olímpica venezolana campeones en III Juegos Suramericanos de la Juventud en Argentina

La lucha olímpica se tituló en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 con otra jornada de cuatro metales dorados. También el taekwondo mejoró su registro.



Alvin Tovar dominó los 45 kilogramos con victorias 12-0 ante Santiago Pachado de Argentina; 11-0 contra Ismael Da Silva de Brasil: 16-6 ante Dante Solano de Perú y en la final se deshizo 11-0 de Santiago Sánchez de Colombia.



“Un momento muy feliz, muy bueno. Orgulloso de mí y de todo mi esfuerzo. No fue en vano todo el esfuerzo. Todos los combates los pude ganar por superioridad técnica”, apuntó el nativo de Tucupita, Delta Amacuro.

José Martínez secundó a Tovar en los 92 kilogramos con tres victorias: 19-12 contra Hugo Serafim de Brasil, 12-2 ante Miguel Díaz de Perú y 10-0 sobre el local Fabricio Ibañez.



Gleymaris Beria no tuvo problemas para ganar los 65 kilogramos femeninos con cuatro victorias al hilo sin ceder ni siquiera un punto: 7-0 ante Leydi Hurtado de Ecuador; 10-0 ante Fabiana Cruz de Perú y Rayssa De Souza de Brasil. Además del triunfo definitorio 10-0 ante Diana Carmona de Colombia.



“Estoy muy contenta porque es la primera vez que viajo fuera del país y gano unos Juegos Suramericanos. Se la dedico a mi familia y a toda Venezuela. Contra la colombiana fue mi combate más fuerte, pensé que iba a perder. Estoy muy sorprendida. No me creo que soy campeona”, sostuvo Beria, también de Tucupita.



La de Acarigua, Karla Castillo, dominó los 73 kilogramos con tres combates ganados: 7-0 contra Rebeca de Oliveira de Brasil, 6-1 contra Angie Medina de Colombia y 7-0 contra Aomi Riques de Perú.



“Orgullosa, más que feliz con mi resultado. Todo fue como lo esperé. Todos los combates los gané y quiero agradecer a todos los que me apoyaron. Mi familia y mis entrenadores”.



Anderson Montero completó la productiva jornada con un bronce en los 60 kilogramos. Ganó 11-0 al chileno Eidans Navarro, cayó en semifinal 12-9 ante el peruano Fernando Sandoval y culminó con victoria por el tercer lugar, 10-0 ante Carlos Hernández de Colombia.



Con estas preseas, ya Venezuela superó su actuación de Santiago 2017, donde logró 4 medallas de oro, 4 de plata y un bronce de la disciplina. En el historial general de los Juegos, Venezuela alcanza 15 preseas doradas, seis de plata y cuatro de bronce.





Con información Comité Olímpico Venezolano.