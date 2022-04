Wimbledon excluye a tenistas de Rusia y Bielorrusia del torneo de 2022

El tenista ruso Daniil Medvedev sería uno de los afectados Credito: Web

20-04-22.-El tenista Daniil Medvedev, actual número dos mundial, no podrá participar en Wimbledon este año, según el diario británico The Times, ya que los organizadores decidieron excluir a los jugadores rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por Rusia.



Desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero pasado, los tenistas rusos y bielorrusos han podido continuar participando en las competiciones ATP y WTA con bandera neutra.



Este dispositivo debía extenderse a los tres torneos del Grand Slam por disputar en 2022, aunque la Federación Internacional (ITF) haya prohibido a los equipos de los dos países participar en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King (antigua Copa Federación).



Sería "inaceptable" prohibir a los tenistas rusos que participen en el torneo de tenis de Wimbledon, consideró el miércoles el Kremlin, reaccionando a estas informaciones de la prensa británica.



"Una vez más, convierten a los deportistas en rehenes de prejuicios políticos, de intrigas políticas (...) Es inaceptable", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Teniendo en cuenta que Rusia es un país muy fuerte en tenis y que nuestros deportistas figuran en lo alto de las clasificaciones mundiales, su exclusión tendrá un impacto en la propia competición", añadió Peskov.



Algunas fuentes indicaron al Times que tras dos meses de conversaciones, los organizadores de Wimbledon han preferido prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos más que adherirse a una solución de compromiso propuesta por el gobierno británico.



Estas negociaciones buscaban que estos jugadores, incluidos Medvedev y la semifinalista del individual femenino en Wimbledon el año pasado, la bielorrusa Aryna Sabalenka, firmen una declaración según la cual no harían comentarios favorables al presidente ruso Vladimir Putin.



Los organizadores de Wimbledon estiman que la firma de tales declaraciones podría tener un impacto negativo sobre las familias de los jugadores.



Es probable que esta medida de exclusión se aplique a todos los torneos británicos sobre hierba de este año. La Lawn Tennis Association (LTA), que supervisa los principales torneos de preparación de Wimbledon, como Queen's o Eastbourne, declaró que seguiría el ejemplo de Wimbledon.



- Reacciones discretas -



"Es necesario un alineamiento [entre el All England Club y la LTA], para que sea claro y comprendido", declaró Scott Lloyd, director general de la LTA. "Es de una importancia capital".



Los jugadores rusos y bielorrusos han sido discretos en su condena del conflicto, aunque el ruso Andrey Rublev, octavo del mundo, lanzara "no a la guerra por favor" en una cámara de televisión durante una competición en Dubái, poco después del inicio de la invasión.



"Quiero paz en todo el mundo", se contentó con decir Medvedev, que se recupera en la actualidad de una operación de hernia y es duda para Roland-Garros.



La bielorrusa Victoria Azarenka, exnúmero uno mundial y ganadora en dos ocasiones del Abierto de Australia, se mostró más franca. "Es desgarrador ver cómo personas inocentes se han visto afectadas y continúan viéndose afectadas por esta violencia", declaró la tenista de 32 años en marzo.



"Siempre he visto a ucranianos y bielorrusos como gente amistosa y solidaria los unos con los otros. Es difícil ser testigo de la separación violenta que tiene lugar en la actualidad", señaló Azarenka, actual 18ª de la WTA.



Bielorrusia está considerada como un aliado de Rusia y ha facilitado la invasión, permitiendo a las tropas franquear su frontera con Ucrania.

