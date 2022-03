(VIDEOS) Madrid: Yulimar estuvo cerca de su récord mundial de triple con 15,41

La criolla Yulimar Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto Tras un par de exitosas exhibiciones en Salto Largo, la reina del atletismo venezolano regresó por todo lo alto, apenas dos centímetros de su récord con una marca de 15,41 metros en su pista talismán del pabellón madrileño de Gallur, donde hace dos años se estrenó como plusmarquista universal.



La séptima edición del mitin de Madrid clausuró en la pista de Gallur el World Indoor Tour Gold con dos campeones olímpicos en el cartel (Yulimar Rojas y el fondista etíope Selemon Barega) y 20 finalistas en los Juegos de Tokio 2020.



Después de dos años consecutivos deparando récords mundiales (en 2020 Yulimar con 15,43 en triple, en 2021 Grant Holloway con 7.29 en 60 m vallas) la pista madrileña no arrojó esta vez nuevas plusmarcas, pero sí registros de categoría.

La discípula del cubano Iván Pedroso se sabía preparada para volver a intentarlo. "Madrid es como mi casa, siempre se me da bien y Gallur es una pista que añoro", había declarado la víspera del mitin.En efecto, ya en el segundo salto de Rojas se fue a 15,35 metros, tercera mejor marca de la historia, y tras cometer dos nulos, voló hasta los 15,41 en el penúltimo turno, a solo dos centímetros de su plusmarca universal. Le quedaba una bala, pero esta vez no mejoró.La cubana Liadagmis Povea (14.08) se quedó con el segundo lugar y la italiana Octavia Cestonnaro (13.63) completó el podio.La siguiente cita de la criolla será el Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado, donde buscará replicar lo hecho en las ediciones de Portland 2016 (14.41) y Birmingham 2018 (14.63).Yuli estará persiguiendo su tercer título mundial bajo techo y el quinto en general, si se suman las ediciones de aire libre. La meta es ganar «todas las veces que pueda».“Este resultado me da mucha más seguridad para ir al Mundial», concluyó.Con información de Líder en Deportes / Agencias.