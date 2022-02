FIFA y UEFA suspenden participación de clubes y selecciones rusas de todas las competiciones: Rusia, fuera de Qatar 2022

Credito: Web

28-02-22.-FIFA y UEFA suspenden la participación de competiciones internacionales de selecciones y clubes rusos hasta nuevo aviso tras la invasión en Ucrania, según informó el diario 'El País' y confirmó la FIFA posteriormente en un comunicado.



"Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA —que adelantó Carrusel Deportivo este domingo—, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambos Competiciones FIFA y UEFA hasta nuevo aviso", reza el comunicado que ya está publicado en la web de la FIFA.



En su reunión de este lunes, la UEFA también ha decidido romper su acuerdo de patrocinio con la gasística rusa Gazprom. "La decisión es efectiva de inmediato y cubre todos los acuerdos existentes, incluida la UEFA Champions League, las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA y la UEFA EURO 2024", ha anunciado la UEFA en un comunicado.



La FIFA no se planteaba expulsar a Rusia de sus competiciones. La entidad presidida por Gianni Infantino decidió en la jornada de ayer tomar tres decisiones contra Rusia, pero sin sacar a las selecciones de competición. La primera de ellas es que no se jugaría ninguna competición internacional en territorio ruso. En caso de los partidos en "casa", se jugarían en territorio neutral y sin espectadores.



La segunda medida tomada por la FIFA era que la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia (RFU) y no Rusia. Por último, no se podría usar la bandera ni el himno rusos en los partidos en los que participe la Unión de Fútbol de Rusia. Este lunes, FIFA va un paso más allá y directamente excluye a las selecciones y equipos rusos de las competiciones.



De este modo, la selección masculina de fútbol de Rusia, que se tenía que enfrentar a Polonia el próximo 24 de marzo en la repesca para disputar el Mundial de Qatar, queda fuera de la competición. La Asociación de Fútbol de Polonia ya había comunicado de manera oficial que se niega a jugar contra Rusia en la repesca, algo que también han hecho Suecia y República Checa. Lo mismo ocurre con la selección femenina, ya clasificada para la Eurocopa de Inglaterra que se disputa este verano.



El Spartak de Moscú, fuera de la Europa League



Esta decisión también afecta a los clubes rusos en competiciones europeas. Tal y como ha sucedido en otras competiciones como la Euroliga o la EuroCup, la participación de equipos rusos en todas las competiciones de la UEFA queda suspendida. De este modo, el Spartak de Moscú será eliminado de la Europa League, competición en la que estaba emparejado contra el RB Leipzig. Esta decisión supondría que el RB Leipzig pasaría a la siguiente ronda sin disputar la eliminatoria. El Spartak de Moscú es el único equipo que todavía disputaba competición europea (Champions League, Europa League o Conference League).



La respuesta de Rusia



La respuesta de la Federación Rusa de Fútbol no ha tardado en llegar. Desde este organismo rechazan la decisión adoptada por FIFA y UEFA. "Creemos que esta decisión es contraria a las normas y principios de la competencia internacional, así como al espíritu deportivo", asegura.



"La Unión Rusa de Fútbol está en desacuerdo categóricamente con la decisión de la FIFA y la UEFA de suspender a todos los equipos rusos de participar en partidos internacionales por tiempo indefinido. Creemos que esta decisión es contraria a las normas y principios de la competencia internacional, así como al espíritu deportivo. Tiene un carácter claramente discriminatorio y perjudica a un gran número de atletas, entrenadores, empleados de clubes y selecciones nacionales y, lo que es más importante, a millones de aficionados rusos y extranjeros, cuyos intereses deben proteger las organizaciones deportivas internacionales en primer lugar. Tales acciones están dividiendo a la comunidad deportiva mundial, que siempre se ha adherido a los principios de igualdad, respeto mutuo e independencia de la política. Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y la UEFA de conformidad con el derecho deportivo internacional", reza el comunicado.



