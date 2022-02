Invasión a Ucrania: Rusia pierde sede de final de la Champions y GP de la Fórmula Uno

Credito: Web

25-02-22.-La ofensiva de Rusia sobre Ucrania generó medidas punitivas a lo largo del mundo deportivo el viernes, cuando Rusia perdió la sede de la final de la Liga de Campeones una vez que la UEFA resolvió que se realice en París en lugar de San Petersburgo, y la Fórmula Uno anuló el Gran Premio de Rusia en Sochi de este año.



Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) instó a las federaciones deportivas que no realicen eventos en Rusia ni Bielorrusia, país al que Moscú utiliza como base para sus tropas que se movilizan a Ucrania.



Las reacciones por la invasión afectaron a compañías rusas propiedad del Estado. El club Manchester United retiró a la aerolínea rusa Aeroflot de sus patrocinadores, mencionando los “sucesos en Ucrania” luego que la compañía fue vetada de Gran Bretaña el jueves como parte de las sanciones impuestas al régimen del presidente Vladimir Putin.



Si bien la UEFA aún incluye a Gazprom entre los patrocinadores de la Champions, la final ya no se jugará en el estadio de San Petersburgo que lleva el nombre de la compañía energética propiedad del Estado ruso. La final de la temporada del fútbol europeo masculino se realizará el 28 de mayo, como estaba previsto, pero en el Stade de France de 80-000 localidades en el suburbio parisino Saint-Denis por decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA.



La medida se tomó luego que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantuviera discusiones con el presidente francés Emmanuel Macron y la Comisión Europea en los últimos días acerca de si el evento debía realizarse en Rusia tras la agresión a otro país europeo.



La UEFA agradeció a Macron su “apoyo personal y compromiso de trasladar el partido más prestigioso del fútbol europeo de clubes a Francia en momentos de una crisis sin igual”.



Alexander Dyukov, miembro ruso del comité ejecutivo de la UEFA, lamentó que la decisión haya sido tomada por “razones políticas”. Dyukov también se opuso a la orden de la UEFA de que los clubes y la selección rusos jugaran en sedes neutrales hasta nuevo aviso —una decisión que rige también para los ucranianos.



Bombas y tropas rusas golpearon Ucrania en la primera jornada completa de la invasión, y los gobernantes del mundo empezaron a ajustar una respuesta que castigue a la economía rusa y sus líderes, incluyendo el círculo de allegados a Putin.



El COI ya había criticado a Rusia por romper la Tregua Olímpica, días después de que terminaran los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y antes del inicio de los Juegos Paralímpicos.



El nombre, la bandera y el himno de Rusia de antemano están prohibidos en los Juegos Paralímpico del 4 al 13 de marzo en Beijing debido a disputas previas por dopaje. El equipo ruso deberá competir bajo el nombre RPC, siglas en inglés del Comité Paralímpico Ruso.



Ahora el COI está pidiendo que los eventos deportivos que no están sujetos a las sanciones impuestas a Rusia por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tampoco exhiban las bandera de Rusia ni Bielorrusia ni utilicen sus himnos nacionales.



Los deportes de motor habían continuado en Rusia al no estar sujetos al fallo de la AMA que prohibía que Rusia fuera sede de eventos deportivos internacionales hasta diciembre próximo.



La carrera de F1 estaba prevista para el 25 de septiembre en el resort de Sochi frente al Mar Negro, pero la conducción de la serie decidió que sería “imposible” realizar el Gran Premio luego de discutir el asunto con los equipos y la FIA, el organismo rector. El equipo estadounidense Haas abandonó el auspicio de la empresa rusa Uralkali durante las pruebas de pretemporada en Barcelona. Nikita Mazepin, de Haas, es el único piloto ruso de F1 en esta temporada.



“Observamos los sucesos en Ucrania con tristeza y estupor, y deseamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual”, señaló la F1 en un comunicado el viernes. “F1, la FIA y los equipos discutimos la posición de nuestro deporte y la conclusión es, incluyendo el punto de vista de todas las partes interesadas pertinentes, que es imposible realizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”.



El alemán Sebastian Vettel, tetracampeón de la F1, manifestó el jueves que él no correría en Rusia, y el actual campeón Max Verstappen también se dijo preocupado pero sin llegar a descartar su participación en el evento.



Aún existen temas por resolver sobre la selección de fútbol de Rusia, que tiene programado un duelo en Moscú frente a Polonia en las semifinales de la fase de playoffs en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo. Polonia desea que el juego se realice fuera de Rusia, pero la FIFA aún no ha tomado una decisión.



Es el tercer año consecutivo que la UEFA se ve obligada a cambiar la sede de la final de la Liga de Campeones, después de dos ajustes por la pandemia de coronavirus. La última vez que se disputó una final de la Champions en el Stade de France fue hace 16 años, cuando el Barcelona derrotó al Arsenal en el partido por el título en 2006.



La invasión rusa de Ucrania llegó a las afueras de la capital el viernes después de lanzar ataques aéreos a ciudades y bases militares y enviar tropas y tanques desde tres direcciones.

