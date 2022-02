(VIDEO) Ante supuesto dopaje: Corte de Arbitraje falla a favor de patinadora rusa Valíeva

El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló hoy a favor de la patinadora rusa Kamila Valíeva, le permitió seguir en los Olímpicos Invernales Beijing 2022 y rechazó las alegaciones de supuesto dopaje que presentaron varias agencias internacionales.



Esa corte explicó que desestimó las demandas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Unión Internacional de Patinaje por los serios fallos asociados con la notificación tardía de los resultados del control antidopaje de la joven.



Reiteró que la atleta, de 15 años, es una «persona protegida» bajo el Código Mundial Antidopaje por ser una menor de edad y está sujeta a diferentes reglas que las de un adulto.



Sin embargo, el Tribunal aclaró que este dictamen solo atañe a la participación de la Valíeva en Beijing 2022, no consideró la medalla de oro ganada la semana pasada con el Comité Olímpico Ruso de patinaje artístico y revisará este asunto en otro proceso.



El presidente de la Federación Rusa de Patinaje Artístico, Alexánder Gorshkov, ha saludado la decisión del TAS de no apartar a Valíeva de los Juegos Olímpicos, declarando en un comentario para RIA Novosti que "lo único que se puede decir en esta situación es que el sentido común y la justicia prevalecieron".



Por su parte, la Agencia Mundial Antidopaje, la Agencia Internacional de Control (ITA, por sus siglas en inglés), en nombre del COI, y la ISU ya han reconocido la decisión del TAS de dar luz verde a la joven patinadora para que continúe en competición. "Los procedimientos sobre la supuesta infracción de las normas antidopaje, incluido el derecho de la atleta a solicitar el análisis de la muestra 'B', se llevarán a cabo por RUSADA en su debido momento", comunicó la ITA.



Entre tanto, Kamila Valíeva será la 26ª en salir al hielo para presentar su programa corto en la competición femenina a celebrarse este martes.



Pero indicó que “los procedimientos sobre la supuesta infracción de las normas antidopaje, incluido el derecho de la atleta a solicitar el análisis de la muestra B, se llevarán a cabo por la Rusada (Agencia Antidopaje) Rusa en su debido momento».



El Tribunal de Arbitraje Deportivo ayer examinó el caso de Valíeva y designó para ello al italiano Fabio Iudica, el estadounidense Jeffrey Benz y la doctora eslovena Vesna Bergant Rakocevic.



El fallo se conoce justo un día antes de la primera competencia individual de la joven en la categoría femenina.



Según la ITA, se detectó la presencia de trimetazidina en el examen realizado a la adolescente el 25 de diciembre de 2021, durante un campeonato en San Petersburgo. El proceso lo desarrolló un laboratorio de Estocolmo, acreditado por la WADA.



Pero el Comité Olímpico Ruso indicó que la deportista dio negativo en pruebas de dopaje antes y después esa fecha, incluso en Beijing, y consideró que plantea “preguntas serias” el periodo del procesamiento de la muestra positiva presentada por parte del laboratorio de la Agencia Mundial Antidopaje.



Prometió tomar medidas integrales y hacer todo lo posible para preservar el oro ganado el lunes en la categoría por equipos de patinaje artístico y salvaguardar los derechos e intereses de sus atletas.



Según añadió, los resultados individuales de Valíeva y sus colegas en la competición «no están sujetos a una revisión automática porque la prueba de dopaje positiva de la atleta no se realizó durante los Juegos Olímpicos» de Invierno de Beijing 2022.



El Comité Olímpico Ruso ganó el oro de ese evento, que combina las puntuaciones de los patinadores y patinadoras solitarias, así como las parejas y bailarines sobre el hielo.



Valíeva aportó 74 puntos tras convertirse en la primera atleta en conseguir un salto cuádruple en unos Juegos Olímpicos, pero sigue retrasada indefinidamente la entrega de las medallas.





Con Información de Prensa Latina / Actualidad RT