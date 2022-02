(VIDEOS) Serie del Caribe: Caimanes de Barranquilla se impusieron y Magallanes se despide de la serie

Los Caimanes de Barranquilla de Colombia sorprendieron nuevamente a los Navegantes del Magallanes de Venezuela. El pitcher dominicano Elniery García lanzó una joya por 6.2 entradas en blanco. El escopetero caribeño toleró apenas un imparable y contó con una feroz artillería que sacó a la novena de Wilfredo Romero de la Serie del Caribe.



Los neogranadinos llegaron al Estadio Quisqueya-Juan Marichal sin victorias en 10 desafíos, desde su inclusión como invitados en el Clásico Caribeño en 2020. Esa racha negativa la rompieron en la jornada inaugural contra la nave turca y este martes dejaron el camino al campeón de la LVBP, para ratificar que ya no son comparsa en la competición.



El grandeliga Junior Guerra apenas pudo colgar un cero en el primer inning y volvió a salir temprano en el juego, tras encajar un triple con las bases llenas de Carlos Arroyo, quien se engomó a parado en un lanzamiento salvaje. Con el juego 4-0, el mensaje estaba claro. Si Magallanes quería meterse en el juego, no se le haría fácil.



La nave turca se hundía 8-0



Con la holgada ventaja en el marcador, el dominicano García superó problemas de control en los dos primeros capítulos, tras negociar tres pasaportes, y comenzó a colgar ceros a la segunda alineación más temible del torneo, que había hecho explosión en la víspera, pese a la derrota contra los cacaoteros cibaeños.



Sencillo de Danry Vásquez, doble de Sandoval y elevado de sacrificio de Ángel Reyes, acabaron con el blanqueo de Barranquilla, en la última oportunidad ofensiva del Magallanes.



Al final los filibusteros no tuvieron oportunidad alguna en todo el compromiso. Solo dos artilleros turcos dieron imparables y el grandeliga Junior Guerra volvió a fallar. Los neogranadinos se impusieron 8 por 1 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en la jornada del miércoles.





La sentencia de “safe” cantada en el cierre de la octava entrada del partido del martes entre los Gigantes del Cibao y los Navegantes del Magallanes por el umpire Jesús López Miller al dominicano Gustavo Núñez en tercera base, y que a la postre le permitiría empatar las acciones al conjunto dominicano a 7 carreras, quedará como una acción que perdurará en el recuerdo de los aficionados, a la hora de hablar de jugadas polémicas que pusieron haber cambiado el resultado de un partido.La decisión del árbitro mexicano, no solo fue errada en su apreciación, como quedó fielmente revelado en las innumerables repeticiones ofrecidas por la televisión y multiplicadas en las redes sociales, sino por la negativa del cuerpo de jueces de apelar al recurso del “challenge”, no obstante tratarse de una jugada que pudo haber incidido incluso en el curso de la Serie del Caribe 2022.Es cierto que Magallanes había agotado el recurso de los “retos” en el juego, pero se trató de una acción que, de no haberse convalidado, hubiese significado un triunfo 7-6 para Venezuela en 9 innings.Luego del controversial momento, ambos conjuntos no anotaron en el noveno episodio y el partido, que se extendió a 10 actos, fue finalmente ganado por los quisqueyanos, que con ello arribaron primeros en la ronda clasificatoria y enfrentaron a México, mientras que Venezuela se volvió a ver las caras con Colombia, su verdugo del día inaugural.La supuesta “interferencia” de Romero, la disyuntiva del “out” o el “quieto” y el resultado final quedarán sin duda para la eterna discusión como el punto oscuro de un emocionante torneo.Con información de Prensa LVBP / Líder en deportes / Elemergente.com