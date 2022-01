(VIDEO) Magallanes cae ante Caimanes de Barranquilla en comienzo de la Serie del Caribe

Caimanes de Barranquilla alcanzó un triunfo histórico en la Serie del Caribe, tras imponerse a Navegantes del Magallanes 6-1 en Santo Domingo 2022, lo que dejó atrás una seguidilla de 10 derrotas para los combinados neogranadinos en los últimos dos torneos.

El inicialista Reynaldo Rodríguez, un viejo conocido de los nautas, remolcó dos anotaciones para coronar un rally de cuatro en el tercer inning, contra el grandeliga Junior Guerra, que encaminó el importante lauro para el mánager José Mosquera y sus dirigidos.

"Nuestro primer objetivo era obtener esta victoria, después de dos años difíciles", destacó Mosquera, luego del desafío, durante la conferencia de prensa. "Todo el reconocimiento a estos campeones, que salieron a jugar con el corazón, ante un rival difícil, como todos los tendremos que enfrentar".

Guerra retiró sin inconvenientes las primeras dos entradas, pero en el tercero luego de dos outs se desplomó. Con Brayan Buelvas en la inicial por jugada de selección, el derecho concedió boleto al taiwanés Tsung-che Cheng, luego Carlos Arroyo y Harold Ramírez -campeón bate de la LVBP en la temporada 2018-2029-, siguieron con imparables remolcadores, que explotaron a Guerra.

Henderson Álvarez se hizo cargo del montículo en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal y recibió el incogible de Rodríguez.

"Dieron los batazos clave. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un par de rallys, pero no pudimos concretar y el pitcheo de ellos estuvo a la altura", se lamentó Wilfredo Romero, estratega de la nave.

La, en teoría, potente ofensiva filibustera se quedó atascada, sin poder levantar la bola o conectar con reciedumbre los envíos del abridor Eduar López, quien comenzó tambaleante y salió en el segundo inning. Después, la ayuda que llegó desde el bullpen, completó el trabajo.

Magallanes bateó para dobleplay en cada uno de los primeros tres tramos y una vez más quinto, lo que truncó la posibilidad de descontar en el marcador. Más tarde, en el séptimo, Niuman Romero, víctima de dos doble matanzas, con hombres en posición de anotar y dos outs, conectó un roletazo al hueco del campocorto, que hizo lucir al fino fildeador Cheng para conjurar la amenaza.

Antes, un error de Romero en la tercera base y petardos seguidos de Andrés Angulo y el venezolano ligamayorista Sandy León habían alejado la pizarra 5-0 en el cuarto. La estocada definitiva llegó en el octavo con inatrapable productor de Buelvas.

León, un especialista detrás del plato, guió con pericia a los relevistas Luis Moreno, quien se llevó el triunfo, Sugar Ray Marimón, Francisco Jiménez, Rodrigo Benoit, Ronald Ramírez y al estadounidense Donald Goodson.

"Cuando te sacan al abridor tan temprano, como cátcher tienes que hacer un plan diferente. Gracias a Dios, el bullpen hizo un excelente trabajo contra un lineup muy peligroso como el de Venezuela. Hicimos muy buenas jugadas defensivas y esos nos ayudó… La verdad solo jugamos pelota, tratando de sacar out por out", glosó León, que en la liga local pertenece a Tigres de Aragua. "Solo tratamos de controlar las emociones".

Los bates criollos fallaron en ocho ocasiones con corredores en segunda y tercera, mientras que nueve hombres quedaron en circulación. Apenas en el noveno capítulo, quebraron la resistencia de los monticulistas de Barranquilla y evitaron el blanqueo.

Ángel Reyes bateó un triple al jardín derecho, contra Goodson, y se engomó amparado en elevado de sacrificio de Francisco Arcia, que emergió por Arturo Nieto.

"Nos quedamos en las oportunidades que tuvimos, pero hay que darle crédito a los lanzadores de Colombia y a sus toleteros, que dieron batazos importantes", concedió el estratega Romero, que rechazó de plano la falta de actitud de sus pupilos.

"Nosotros no nos confiamos. Aquí no existe esa palabra. Simplemente el pitcheo (de Caimaes) estuvo a la altura, hicieron los pitcheos correctos, tuvieron buena localización y, quizás, nosotros no pudimos hacer los ajustes. Esta es una competencia muy corta y no se basa en la confianza. Nosotros sabemos que es lo que debemos hacer. Es beisbol y hay que pasar la página. Sabemos que podemos hacer los ajustes… Perdimos y no hay nada que hacer al respecto".