(VIDEOS) Magallanes se coronó como nuevo campeón del beisbol venezolano y ahora rumbo a la Serie del Caribe

Dos veces estuvieron en desventaja en la serie y en ambas oportunidades fueron capaces de reaccionar para finalmente imponerse en el séptimo y decisivo. Navegantes del Magallanes es el nuevo monarca del beisbol venezolano.



Navegantes del Magallanes llegó el lunes a Puerto La Cruz contra la pared. Con aspecto cadavérico en el papel, después de ser apaleado el domingo en Valencia. Ante sí estaba la tarea del indio: ganar dos juegos en la choza de Caribes de Anzoátegui, que llegaba a su feudo con ventaja de 3-2. Pero la nave sacó su estirpe para barrer a domicilio al favorito y alzarse así con su título número 13 en la LVBP. Jonrón de Ángel Reyes en el octavo acto rompió empate 2-2 para que Magallanes se impusiera 3-2 en el juego bonito, el séptimo de la Gran Final 2021-2022.



Magallanes no alzaba un título desde la contienda 2013-2014, precisamente ante la misma Tribu. Un equipo especial -como lo describe Pablo Sandoval, su estrella de mayor jerarquía- por no poder contar con sus peloteros afiliados al Beisbol Organizado, gracias a razones por todos conocidas.



Los dirigidos por Wilfredo Romero se apoyaron en el pitcheo y vencieron este martes 3-2 a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz para sumar el título número 13 de su historia.



La “tribu” se adelantó en la pizarra con una rayita en el segundo inning con un sencillo de Tomás Telis ante el abridor César Jiménez, que hacia la última salida de su carrera de 17 años en el beisbol venezolano.



Magallanes empató en la alta del quinto con un jonrón solitario de Cade Gotta. No obstante recibió una respuesta inmediata de Caribes, que se puso arriba 2-1 con un elevado de sacrificio del capitán Niuman Romero.



Insistentes y negados a morir, los eléctricos volvieron a igualar las acciones en el sexto con un rodado de Carlos Pérez. Pero no lograron irse arriba a pesar de tener las bases llenas con un out.



Dos innings de infarto



La tensión se podía sentir en el ambiente. El toma y dame que se vivió en Valencia estaba lejos de repetirse en Puerto La Cruz, aquí todo iba a decirse en un batazo y ese no llegó sino hasta el octavo episodio.



Ángel Reyes (4-3) sacó la bola por el jardín izquierdo frente al experimentado Yohan Pino y sentenció el compromiso. El anzoatiguense, que en los primeros seis juegos apenas había podido ligar tres hits en 23 turnos, hoy fue el héroe.



Anthony Vizcaya se creció y sacó el cero en el octavo para completar un relevo casi perfecto de 2.0 innings en blanco y a la postre apuntase la victoria, la más importante de su carrera.



Bruce Rondón salió al noveno y después de dos outs recibió un doblete de Rafael Ortega que desencadenó un polémica pero clave decisión. El manager Wilfredo Romero le dio boleto intencional a Romero para enfrentar a Willians Astudillo y de forma increible consiguió el último out con un elevado al cuadro.



Rondón se apuntó el rescate y «La Nave» hizo lo que parecia imposible, consiguió dos triunfos en Puerto La Cruz y alzó el trofeo por primera vez desde la campaña 2013-2014.



Cade Gotta, electo Jugador Más Valioso de la Gran Final, aseguró que está dispuesto a ir a la Serie del Caribe con Magallanes… Igualmente lo señaló Pablo Sandoval con lágrimas en los ojos. “Este equipo es muy especial. Me motivó Ha sido una gran experiencia”... Ángel Reyes jugo todo el calendario de la temporada 2021-2022. Actuó en los 49 desafíos de la rueda regular con su club Águilas del Zulia. Como refuerzo del Magallanes participó en los 16 juegos del Round Robin y en los siete de la Gran Final para un total de 73 encuentros. Para rematar, sonó el batazo que decidió el torneo... Caribes enfrentó por tercera vez un séptimo juego de serie decisiva. La primera oportunidad ocurrió en el propio parque Alfonso “Chico” Carrasquel ante los Tigres de Aragua, el 30 de enero de 2011 con victoria para la tribu 8-7. La segunda ocasión tuvo lugar el 27 de enero de 2020 con triunfo 4-2 para Cardenales de Lara, recordó el departamento de prensa de la tribu... Magallanes registra dos blanqueos a su favor, en el sexto juego de una Gran Final. Aparte del logrado el lunes, el 30 de enero de 1994 se impuso 1-0 a los Leones del Caracas, apuntó el periodista e historiador Tony Flores... Los Navegantes llegaron al último juego del campeonato con dominio de 12-5 en 17 juegos contra Caribes. Sin embargo, en tres finales entre ellos, el registro estaba igualado 8-8. Al final, terminaron con un global de 13-5 y con dominio vitalicio de 9-8 en Serie Final contra el elenco aborigen... Pablo Sandoval es el único sobreviviente de la alineación del Magallanes en el último juego de la Final de la campaña 2013-14 contra Anzoátegui. El "Panda" actuó como antesalista y quinto bate... Por el lado de la tribu, Niuman Romero es el único que se mantiene activo con el equipo, de la alineación presentada para aquel desafío. El “Capi” apareció como antesalista y primer bate... Vale apuntar que Gustavo Molina, hoy coach de banca de los indígenas, jugó aquel encuentro como receptor y noveno bate... Yohan Pino, dadas las circunstancias de un séptimo y decisivo juego de campeonato, debió abandonar el retiro que había concretado el domingo con un triunfo. En esta oportunidad recibió el batazo que trastocó un despido con victoria en un adiós con derrota... Mike Álvarez, mánager aborigen, reveló la razón por la cual decidió hacer movimientos en su alineación para el último choque de la campaña: “Vuelve un lanzador zurdo, César Jiménez, por lo cual quería tener la mayor cantidad posible de derechos en el orden al bate. Aunque Tomás Telis es ambidiestro, pero solo teníamos un zurdo natural en (Rafael) ‘Balita’ Ortega”. Willians Astudillo estuvo como jardinero izquierdo, Tomás Telis en la inicial y Jesús Sucre en la receptoría. Mientras que Oswaldo Arcia y Herlis Rodríguez se quedaron en la banca.



Ahora desde este viernes estará en acción en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, como representante venezolano en la Serie del Caribe. Allí combatirá contra Criollos de Caguas (Puerto Rico), Charros de Jalisco (México), Caimanes de Barranquilla (Colombia), Astronautas de Los Santos (Panamá) y los anfitriones Gigantes del Cibao (República Dominicana).

Con información de prensa LVBP / Líder en Deportes.