(VIDEO) Magallanes blanqueó a Caribes y forzó el séptimo juego de la gran final

Navegantes del Magallanes llegó a Puerto La Cruz obligado a ganar dos juegos para buscar el campeonato 2021-2022. Y la noche de este lunes cumplió con éxito la mitad del cometido al blanquear 6-0 a Caribes de Anzoátegui para provocar el séptimo y decisivo juego de la Gran Final. El zurdo Yohander Méndez con joya de siete innings con apenas dos hits permitidos, fue el artífice de tan importante triunfo para la nave.Méndez (1-0) enfrentó a 27 bateadores y ponchó a un tercio de los mismos. Su labor fue de 123 pitcheos, la más extensa en su historial profesional. La única vez que superó la centena de pitcheos sumó 101 el 1° de junio de 2018, cuando vestía el uniforme del Round Rock Express, filial Triple A de los Rangers de Texas en la desaparecida Liga de la Costa del Pacífico. En esa oportunidad cubrió cinco innings de tres anotaciones contra los Sonidos de Nashville, según Baseball Reference.El tope de pitcheos de Méndez en un desafío en su carrera en la LVBP, lo había alcanzado contra Leones del Caracas el pasado martes 4 de enero, cuando necesitó 97 envíos para cubrir cinco episodios en blanco en el Estadio Universitario. Además, con los cuatro ponches que había recetado en el segundo juego de esta serie decisiva, se convirtió esta noche en el primer lanzador con 13 ponches en esta fase desde que lo hizo el derecho Mike Romano en la campaña 2003-2004, como miembro de Tigres de Aragua contra los propios Caribes. En esa batalla el estadounidense dejó balance de 2-0 y 2.03 de efectividad en dos aperturas, para llevarse el premio al Jugador Más Valioso.Luego de abandonar Méndez la loma, con un ponche a Luis Sardiñas, Anthony Vizcaya y Bruce Rondón entraron en escena, respectivamente en los innings ocho y nueve para completar el blanqueo, ante un equipo que apenas la noche anterior en Valencia, había descargado feroz ofensiva de 20 imparables y 15 carrerasEste resultado obliga a recorrer el calendario completo de la Gran Final. Todos sus juegos resultaron necesarios. Este martes desde las 7:00 de la noche en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, se disputará el séptimo juego, el bonito de esta confrontación para dilucidar el campeón de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol y en consecuencia el representante de nuestro país en la Serie del Caribe, a realizarse desde el viernes 28 en Santo Domingo, República Dominicana.Será la Serie Final número 20 que se define en siete encuentros. La última que se decidió en el máximo de desafíos fue en la 2019-2020, cuando Cardenales le ganó 4-3 a Caribes.Por su parte, Magallanes ha disputado cinco series decisivas que se han extendido hasta el tope: en la 1970-1971 perdió contra Tiburones de La Guaira. En la 1993-1994 le ganó a los Leones del Caracas. En la 1995-1996 se impuso al Cardenales de Lara. En la 2009-2010 sucumbió frente a Leones, y en la 2013-2012 dominó al Cardenales. En lo que respecta a Anzoátegui ha ido dos veces hasta el límite en desafíos decisivos. La primera ocasión fue en la 2010-2011 cuando ganó su primer título con Tigres de Aragua en calidad de víctimas. Más tarde caería contra los pájaros rojos hace un par de temporadas.El revés fue para Henry Centeno (0-1), quien necesitó el auxilio de siete relevistas, en este juego que tuvo duración de 4 horas 21 minutos. Magallanes despachó siete hits y dejó 10 corredores a la espera de remolque, mientras jugaba a la sombra de un error. Caribes solo atinó a sonar dos hits ante la brillante pieza de pitcheo a tres brazos presentada por su adversario. Como recibió seis boletos y un pelotazo pudo dejar ocho hombres en circulación. La Tribu registró dos errores en su defensa.Magallanes se encargó de movilizar la pizarra en el cuarto ante el abridor Henry Centeno. Alejandro De Aza tomó boleto, Leonardo Reginatto sonó sencillo a la derecha y Pablo Sandoval imitó la acción para impulsar a De Aza y poner a Reginatto en la antesala. Ángel Reyes elevó de sacrificio al centro para empujar al brasileño con el 2-0.En el quinto, Magallanes se alejó 3-0. Alberto González se embasó en jugada de selección y de inmediato Cade Gotta descargó doble al centro, su tercero de la final para remolcar a González y explotar a Centeno.Magallanes agregó dos más en el episodio siguiente para elevar a 5-0 la diferencia. Pablo Sandoval fue golpeado por lanzamiento del relevista Ángel Guillén. Su tocayo Ángel Reyes se ponchó abanicado, pero Jesse Castillo sacó boleto. Guillén saltó de la loma y Rayder Ascanio soltó imparable a la izquierda, para recibir a Jean Toledo, conexión que puso en apuros al jardinero Oswaldo Arcia, circunstancia aprovechada por Sandoval para anotar. Arturo Nieto continuó el abordaje navegante con sencillo a la derecha para llenar las almohadillas. Alberto González salió con línea corta a la izquierda, pero Gotta tomó boleto para forzar la carrera de Castillo.En el noveno, los Navegantes volvieron a pisar el plato, ante los brazos de Iván Medina y Liarvis Breto. Después de dos outs, Reginatto recibió base por bolas y Breto vino a medirse con Pablo Sandoval, quien se embasó por error del antesalista Niuman Romero, al no poder controlar una rolata. Juan Infante corrió por el “Panda” y Breto incurrió en lanzamiento descontrolado. Al avanzar los corredores, terminaron de pasar al bateador Ángel Reyes para congestionar las almohadillas. Castillo también sacó boleto para forzar el definitivo 6-0 en las piernas de Reginatto.Terminado el encuentro, Wilfredo Romero, timonel de la nave, dio sus impresiones a Simple TV.“Lo de Yohander (Méndez) fue impresionante. Nos dio un gran respiro en un gran esfuerzo de 123 pitcheos. Pudo llegar a esa cifra porque su brazo estaba realmente fuerte. En el séptimo inning, cuando se le escapó una pelota que casi golpea a Asdrúbal Cabrera, éste trató de sacarlo de concentración al gritarle algunas cosas. Entonces salí a hablar con Yohander para recordarle que no perdiera el enfoque. Le dije que terminara de sacar el inning, Creo que le dije las palabras correctas. Para mañana con César Jiménez como abridor, todos los lanzadores del bullpen estarán disponibles”, indicó el mánager del Magallanes.También Yohander Méndez tuvo palabras para los micrófonos de los medios.“Estoy orgulloso de mi triunfo. Este era mi juego. Logre ubicar bien mis pitcheos. No podía fallar. Caribes trató de sacarme del juego, pero el mánager Romero me calmó. Mañana tendremos que salir a jugar beisbol para poder coronarnos”, expresó el héroe del encuentro, que nunca antes había transitado siete innings en el circuito.Con información de Prensa LVBP.