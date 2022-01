(VIDEO) Ronald Acuña Jr. no quiere jugar con Tiburones, prefiere jugar con Lara

14.01.22 - Ronald Acuña Jr. tomó práctica de bateo en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto el miércoles, por primera vez desde que se sometió a una cirugía en julio para reparar el ligamento cruzado anterior desgarrado. La información fue registrada por David O’Brien del portal de The Athletic. Igualmente, la estrella venezolana manifestó su deseo de ser negociado al Cardenales de Lara.



A decir de O’Brien, la actividad marca el primer hito significativo en el proceso de recuperación de Acuña Jr., quien probablemente estará limitado cuando los bateadores se presenten a los entrenamientos de primavera a fines de febrero, en caso de que se resuelva el cierre patronal en curso.



Si Acuña Jr. está listo para el Día Inaugural probablemente dependerá de si es capaz de correr y cambiar de dirección a toda velocidad en sus desplazamientos, durante las últimas semanas de los entrenamientos primaverales. De todos modos, el venezolano al menos parece estar progresando de la lesión en la rodilla derecha dentro del tiempo pautado, aunque su calendario aún no tenga fecha aproximada para hacer su debut en 2022.



Incluso si se considera que Ronald está listo para el comienzo de la campaña, podría reducir su actividad en las almohadillas después de la cirugía, luego de que robó 17 bases en 23 intentos en 82 juegos la temporada pasada, antes de sufrir una lesión en la rodilla.



Verlo en los videos de su práctica de bateo, que se hicieron virales, con batazos de contundencia, fue un espectáculo bienvenido para los fanáticos de los Bravos.



Acuña, dijo haberse sentido fenomenal durante esta sorpresiva práctica.





El jardinero superestrella, quien vio a sus compañeros de equipo ganar la Serie Mundial 2021 desde el banquillo mientras se rehabilitaba del citado desgarro del ligamento cruzado anterior, reanudó su contacto con el bate en un terreno de juego, después de la lesión sufrida el 10 de julio, en Miami mientras intentaba capturar un elevado conectado por Jazz Chisholm hacia la esquina del jardín derecho del parque LoanDepot.Si bien queda por verse por cuánto tiempo la lesión podría afectar la velocidad o la explosividad de Acuña Jr., la noticia marca un claro momento en su recuperación. Sin embargo, aunque sean bienvenidas las noticias, no está claro cuándo Acuña Jr. estará disponible, cómo se utilizará cuando regrese o qué efecto tendrá en los planes del gerente general Alex Anthopoulos para el resto de la temporada baja de los Bravos.También hay que tomar en cuenta que el paro patronal evita que, en este instante, los Bravos contralen su rehabilitación o que el pelotero pueda usar las instalaciones de Atlanta para tales fines.Independientemente de la disponibilidad del valioso jugador, los Bravos enfrentan varias interrogantes en sus jardines. De los cuatro jardineros que Anthopoulos adquirió alrededor de la fecha límite de cambios de 2021, a saber: Joc Pederson , Jorge Soler, Eddie Rosario y Adam Duvall, solo este último permanece bajo control para 2022. Tampoco está claro cómo el club planea manejar el regreso de Marcell Ozuna, que se encuentra bajo licencia administrativa, o si considera que cualquiera de sus tres prospectos de alto nivel: Cristian Pache, Drew Waters y Michael Harris, está listo para una acción significativa en las Grandes Ligas.Finalmente, O’Brien aludió el encuentro de Acuña Jr. con algunos representantes de los medios de comunicación, en el cual dijo haberse sentido fenomenal durante esta sorpresiva práctica. la noche anterior había sido un espectador de relieve mientras Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara protagonizaban candente duelo del Round Robin de la LVBP, circuito el que es reserva de Tiburones de La Guaira“No tengo intenciones de jugar con La Guaira. Espero me cambien pronto a Cardenales de Lara, equipo al cual quiero pertenecer. En el año 2016 la gerencia de Tiburones aseguró que yo no era un jugador para todos los días. Eso me ofendió, pues en Grandes Ligas he demostrado todo lo contrario. Por ello no quiero ser parte de La Guaira. Quiero ser parte del Cardenales”, manifestó el aquilatado jugador.