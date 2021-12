Designan a Yulimar Rojas como Atleta del Año 2021 en Venezuela

15 de diciembre de 2021.- El Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Venezuela designó por unanimidad a la campeona olímpica de salto triple Yulimar Rojas como la Atleta del Año 2021, en la rama aficionada.



El CPD destacó que esta es la quinta selección de Rojas en la historia del Premio Atleta del Año, igualando al beisbolista Miguel Cabrera. “¡Es la mujer con más nominaciones!”, subrayó la agrupación.



El gremio periodístico, que precisó que en la votación participaron 117 comunicadores todo el país, especializados en la fuente deportiva, designó también como el Atleta del Año, rama profesional, al beisbolista Salvador Pérez y como Atleta Paralímpico del Año a Lisbely Vera.



En un mensaje publicado en la red social de Twitter, la saltadora triple venezolana subrayó: “Para mí es un honor recibir por quinta vez en mi carrera el Premio Atleta del Año por parte del CPD”.



“Esto me motiva y me inspira a seguir dejando en alto los colores de mi bandera. ¡Los quiero!”, manifestó.



Este martes, el diario AS, de España, entregó a la atleta venezolana el premio Momento Olímpico, por su celebración tras ganar la medalla de oro en salto triple en Tokio 2020, donde también estableció una nueva plusmarca universal con 15.67 metros.

