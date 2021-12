(VIDEOS) China rechaza boicot a los Juegos Olímpicos por parte de EEUU

06.12.21 - La Embajada de China en Estados Unidos (EE.UU.) rechazó este lunes el reciente anuncio de boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno por parte de Washington, y lo ha catalogado como un acto de manipulación política.



El portavoz de la sede diplomática, Liu Pengyu señaló que el gigante asiático no ha extendido invitación alguna a diplomáticos estadounidenses, por lo que este intento de boicot surge de la nada.



Asimismo, Pegyu aseveró que la asistencia o inasistencia de diplomáticos estadounidenses a las justas deportivas no afectan en absoluto la realización de las mismas, la cuales están agendadas desde el 4 al 20 de febrero del 2022 en Pekín.



De igual forma, China advirtió que tomará medidas severas si Estados Unidos decide promover el boicot diplomático dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.



"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing son una reunión para todos los atletas y aficionados de los deportes de invierno de todo el mundo. Son ellos los que deberían estar en el centro de atención. El éxito de los juegos no depende de la asistencia de un puñado de funcionarios gubernamentales de algunos países", dijo el portavoz no identificado en un comunicado.



Las declaraciones del gigante asiático llegan después de que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunciara que no asistiría a la cita ningún diplomático estadounidense alegando un supuesto rechazo a los abusos a los derechos humanos.



De igual forma, Psaki agregó que este “boicot” no se extenderá a los atletas norteamericanos los que sí estarán presentes en la lid olímpica.



"Como país anfitrión, China está lista para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, y abierta a todos los atletas e invitados. En cuanto a aquellos que dicen que no quieren venir, la respuesta es que vengan o no los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing están ahí y serán un éxito", según el comunicado.



La decisión del Gobierno de EE. UU. refleja su mentalidad de Guerra Fría. Estados Unidos solo quiere politizar el deporte, crear divisiones y provocar confrontación. Este intento no encontrará apoyo y está condenado al fracaso, añade el comunicado.





Con información de Telesur / Xinhua