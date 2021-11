(VIDEO) César Farías director técnico de la selección boliviana denuncia que él y su familia reciben constantes "amenazas de muerte"

17-11-21.-César Farías, director técnico venezolano que dirige a la selección boliviana de fútbol, recibió al menos, tres amenazas "serias" antes y luego del triunfo de su combinado sobre Uruguay en el partido de las eliminatorias de la Conmebol.Antes de jugar contra la selecciona uruguaya donde su equipo salió ganador, encontró a personas dentro del camerino de la selección boliviana. Sobre este detalle, la prensa boliviana asegura que seis personas ajenas a la selección ingresaron al camerino.El técnico no reveló detalles de lo ocurrido, pero informó que se trata de una amenaza a su vida, y se mostró muy preocupado. Por si fuera poco, después del partido, volvió a ser amenazado, según informó a los medios de comunicación.Pese a que no hay detalles concretos, Farías dijo que las "amenazas a su vida" se debe a que no incluyó en la convocatoria a un jugador.El timonel anunció que tras las "amenazas constantes" se reunirá con la Federación Boliviana de Fútbol, para tratar este asunto.De acuerdo con Farías, las amenazas se extienden hacia su familia. Por este motivo no descarta alejarse de la selección boliviana, dejando su cargo a disposición de la FBF."Yo analizaré con la cabeza fría y no caliente, como ahora. Pero sí lo hago público para que se sepa que el tema está ahí, es una amenaza constante, una amenaza de muchas cosas que las fui llevando callado. En este momento excedieron los límites", expresó Farías tras la goleada a Uruguay, 3 a0."Como toda la vida afrontaré todo lo que tengo que afrontar y veré lo que tengo qué hacer, pero qué difícil se pone Bolivia", aseguró el venezolano.