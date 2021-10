Ex director técnico de la selección Vinotinto femenina fue imputado por presunto abuso sexual

05.10.21 - El exdirector técnico de la selección Vinotinto femenina, Kenneth Zseremeta, fue imputador por el Ministerio Público por presuntos abusos sexuales.



La información la dio a conocer este martes el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a través de un mensaje publicado en la plataforma Twitter.



Detalló que fue comisionado el Fiscal 79 Nacional con Competencia Plena, quien deberá investigar las denuncias, que también señalan al preparador físico Williams Pino, en detrimento de las jugadoras de la selección, agregó.



De acuerdo con un comunicado de Deyna Castellanos y varias jugadoras de la selección femenina, ambos sujetos las acosaron sexualmente durante su dirección técnica.



El documento está suscrito por Lourdes Moreno, Castellanos, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fátima Lobo y otras.



Entre otras cosas, afirman en el texto que "las jugadoras de la comunidad LGTBI eran constantemente cuestionadas por su orientación sexual y el acoso hacia las jugadoras heterosexuales era constante".



Recalcan que "existían amenazas y manipulaciones de decirle a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían".



Los acusados, hacían insinuaciones sexuales y "eran temas del día a día", al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de muchas jugadoras.



Zseremeta estuvo como DT entre 2008 y 2017.



¿Quién es Kenneth Zseremeta?



Kenneth Zseremeta es un entrenador de fútbol profesional de 55 años de edad con nacionalidad panameño-venezolano. Actualmente se encuentra como agente libre y su último equipo fue la selección femenina de Panamá.



En el año 2006, el técnico llegó a Venezuela por una invitación de Laureano González, que para ese momento trabajaba con la categoría femenina y era miembro de la Federación de Fútbol de Venezuela. Luego Zseremeta conoció a Rolando Bello y empezó a trabajar a la par con él en la Universidad Católica Andrés Bello.



Después en el 2008, tomó las riendas de la Selección Femenina Sub-17. Bajo su mandó llevó a las guerreras a tres mundiales de su división (2010 en Trinidad y Tobago, 2013 en Costa Rica y 2016 en Jordania). En su primer mundial quedó en el doceavo lugar mientras que en los dos últimos finalizaron en el cuarto puesto.



Para el año 2010, Zseremeta había llevado a una categoría en el olvido al Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago. Asimismo trabajó con la Selección Femenina Sub-15 en el 2014 clasificando al Mundial Sub-15 en China, quedando en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese mismo año fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda (Categoría Generalísimo).



Ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericianos y del Caribe, además de quedar en segundo lugar en los Juegos Bolivarianos, ambos con la Sub-17 y quedar campeón en el Campeonato Sudamericano.



Despido



El 28 de noviembre del 2017, la FVF publicó un comunicado que se desvinculaba de Kenneth Zseremeta y finalizaba su etapa como entrenador de la Selección Femenina Sub-20 debido a malos resultados, después de 9 años en la Federación.



Su despido se debió a temas internos y políticos, aunque aseguró que no tenían relación alguna, "Desde que llegó el vicepresidente me querían botar", dijo el entrenador al referirse a Pedro Infante, quien era el Ministro del Deporte y Juventud y, Vicepresidente de la FVF. Asimismo, asegura que fue cesado por señalar que las jugadoras padecían de desnutrición por la crisis económica del país.



De hecho, las jugadoras: Daniuska Rodríguez, Verónica Herrera, Jeismar Cabeza, Sandra Luzardo, Hilaris Villasana, Hilary Vergara, Nayluisa Cáceres, Alexa Castro, Olimar Castillo y Yerliane Moreno, pidieron a la FVF la restitución del panameño. En cambio, Deyna Castellanos optó por declarar: "Respeto la decisión de la FVF" ... "Hablar de desnutrición le compete al médico"... "Su proceso terminó".



Polémicas y acoso sexual en la Selección Femenina



El 28 de junio del 2020, la psicóloga venezolana, Alejandra Blasco, sacó un comunicado para contar su historia sobre la discriminación y acoso laboral que sufrió cuando fue psicóloga de la Selección Femenina estando Kenneth Zseremeta a cargo del conjunto nacional.



Blasco contó que un amigo le advirtió como consejo que no le dijera a nadie sobre su orientación sexual ni de su pareja. Sin embargo, ella no quiso esconderse de lo que es y decidió continuar con el trabajo. Zseremeta acusó a la psicóloga de "convertir" a las jugadoras y cambiar su orientación sexual. Asimismo se le sugirió que consiguiera un novio de mentira para distraer a la FVF. Tras abandonar su cargo, Alejandra Blasco habló, pero nadie le creyó.



Este martes, a través de un comunicado firmado por 24 jugadoras, denunciaron el acoso sexual y psicológico por parte de Kenneth Zseremeta mientras estaba a carga de la Selección Femenina. Varias jugadores fueron abusadas durante esos años que permaneció en el plantel y hoy decidieron manifestar su denuncia hacia el entrenador.



Verónica Herrera, quien en su momento defendió a Kenneth y quería su restitución, manifestó su apoyo a la denuncia de sus compañeras y se solidarizó con ellas. La defensora lamentó lo sucedido en ese momento y afirmó que no estaba al tanto ni sabía nada de lo que ocurría.





La FVF también manifestó su apoyo a la Selección Femenina a través de sus redes sociales.Tras la denuncia el Fiscal Tarek William Saab emitió una orden para investigar los presuntos abusos sexuales cometidos por Kenneth Zseremeta junto a Williams Pino, su cómplice.Con información de AVN / Meridiano.