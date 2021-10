Zuckerberg pierde 5.900 millones de dólares tras la ‘caída’ mundial de Whatsapp, Facebook e Instagram

05-10-21.-La confianza de los inversores en Facebook se debilitó un poco este lunes en medio de la continua presión política y de una rara interrupción prolongada de las aplicaciones de la compañía, lo que hizo que las acciones cayeran un 4,8% y que su presidente, Mark Zuckerberg, perdiera miles de millones.



La fortuna de Zuckerberg se redujo en 5.900 millones de dólares (unos 5.089 millones de euros), hasta un total de 117.000 millones (100.922 millones de euros), lo que le posiciona como la sexta persona más rica del mundo. Por su parte, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, vio caer su fortuna hasta los 1.900 millones de dólares (1.638,35 millones de euros).



Las acciones de la red social, que en el último trimestre ingresó unos 330 millones de dólares (284,5 millones de euros) al día en ventas, se vieron presionadas por dos frentes: una interrupción inusualmente larga de su plataforma homónima, Instagram y WhatsApp, un error que probablemente le costó a la empresa decenas de millones de dólares en ingresos.



La última vez que Facebook sufrió un apagón así fue en 2019, cuando la red social se suspendió durante 14 horas. Una década antes, en 2008, se quedó a oscuras durante un día.



‘Caída’ que afecta a los sistemas internos

El apagón de este lunes ha afectado también a los sistemas internos de Facebook, imposibilitando el acceso de los empleados a los correos electrónicos, al sistema de mensajería interna conocido como Workplace, incluso, según se informa, a algunas puertas de la sede de la compañía.



El otro asunto que pesa sobre Facebook es la audiencia del martes en el Congreso, en la que una exdirectora de producto, Frances Haugen, testificará sobre su decisión de convertirse en denunciante y filtrar datos internos al Wall Street Journal.



Durante su entrevista en 60 Minutes de la pasada noche, Haugen criticó a la red social por poner «los beneficios por encima de las personas» y por no mantener las salvaguardias contra la desinformación después de las elecciones presidenciales de 2020.



A pesar de todo, las acciones de Facebook han demostrado ser sorprendentemente resistentes durante los últimos años de escándalos, incluyendo el boicot publicitario del año pasado y los disturbios del 6 de enero.



Así pues, las acciones se mantienen cerca de máximos históricos, cerrando el lunes a 326 dólares, un aumento de más del 150% en cinco años.



Más de 6 horas de servicio interrumpido

El servicio de Whatsapp, Facebook e Instagram, todas propiedad de Facebook, se ha reanudado después de seis horas sin funcionar en varias partes del mundo, aunque todavía presenta problemas a algunos usuarios.



Desde las 17.30 horas de este lunes y hasta l a medianoche aproximadamente, Whatsapp no permitía enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no dejaba actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permitía acceder a la red social. De hecho, al acceder a Whatsapp Web, el único mensaje disponible era el de «5xx Server Error».



Por ello, Facebook emitía un escueto comunicado en el que pedía perdón a los usuarios y aseguraba que resolvería el incidente en el menor tiempo posible.