(VIDEO) Ciclista venezolana Lilibeth Chacón es la nueva campeona de la Vuelta a Colombia

04-10-21.-La venezolana Lilibeth Chacón se coronó este domingo campeona de la Vuelta a Colombia que finalizó con un circuito de 88,2 kilómetros en Bogotá, que ganó la ecuatoriana Miryam Núñez, lo que ratificó el dominio extranjero en la carrera.Pese a que había participado en varias ocasiones la venezolana no había podido subir a lo más alto del podio como lo hizo en esta oportunidad en la que demostró una superioridad manifiesta al ganar cuatro fracciones y en la que lució cinco días la casaca de líder."Superé muchos problemas durante la carrera.Pinché, los cambios no me funcionaron a veces", dijo Chacón a periodistas al referirse a los problemas que tuvo que superar en la última etapa.Agradeció a sus compañeras el respaldo que tuvo durante toda la carrera: "El título me dice que todos los sacrificios han valido la pena".Chacón (Merquimia Proyect) también se llevó el título de la montaña, lo que realza aún más el título en la general individual. La venezolana sucede en el título a la ecuatoriana Miryam Núñez (Liro Sport).La chilena Aranza Villalón (Avinal) fue la subcampeona, en tanto que Núñez (Liro Sport) fue la tercera y cuarta fue la mexicana Anet Barrera, quien perdió el segundo lugar de la general en la etapa de cierre.- Clasificación general:1. Lilibeth Chacón (VEN-Merquimia Proyecta Team) 4h31:512. Aranza Villalón (CHI-Avinal-Carmen de Viboral) a 1:543. Miryam Núñez (ECU-Liro Sport) a 2.10.4. Anet Barrera (MEX-Pato Bike) a 3:40.5. Camila Valbuena (Colombia Tierra de Atletas) a 4:29