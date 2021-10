(VIDEOS) Mundial de Béisbol Sub-23: Venezuela derrota a México y se pone cerquita de la final

01.10.21 - La selección de Beisbol Venezuela Sub23 remontó de manera espectacular para vencer a México 7 a 1, con ese resultado se colocan a un paso de asegurar la final.



El equipo venezolano mostró el coraje y la temple que lo han caracterizado durante todo el torneo para reaccionar con siete carreas en las dos últimas entradas y liquidar al anfitrión.



Justin López disparó doblete que voltearon la pizarra en la sexta entrada y que colocaban en ese momento las acciones 2 a 1 a favor del Team, que, hasta ese momento, habían sido controlados en el marcador.



Rally de carreras



Pero el gran golpe llegó en la alta de la séptima en la que se combinaron el bateo oportuno, buen correr de bases y errores del rival para hacer cinco carreras que liquidaban el duelo 7 a 1.



Por la final



Venezuela saldrá el viernes a jugar ante China Taipei sabiendo que con una victoria estarán en la final del campeonato Sub23.



"Esto es un paso más para lograr nuestra meta, venimos desde el primer día buscando la final y la medalla de oro, todavía esto no ha terminado" dijo Robert Pérez.



"Cuando anotamos las dos carreras tuvimos calma, hicimos lo que teníamos que hacer, poner la bola en juego para logar empatar" dijo Justin López



"Salí desde el primer inning a atacar, no perdí el enfoque cuando me hicieron la carrera y seguí trabajando para mantener el juego cerrado y permitir a la ofensiva remontar" afirmó Luis Ojeda.



"El ánimo nunca lo perdimos, se dieron las cosas y pudimos sacar este resultado. Desde el primer juego el ánimo ha estado por el cielo y lo traemos al terreno" dijo Juan Fernández.



"Estábamos muy concentrados y todos atentos para cualquier situación, estábamos confiados que el equipo iba a remontar la partida y gracias a Dios así fue" finalizó Edwuin Bencomo.

Ahora, Venezuela dejó casi todo listo para ir a la última instancia del torneo, en un hecho inédito. El equipo de Carlos García ahora enfrentará este viernes a China Taipei a partir de las 6:00 de la tarde, hora venezolana, con la finalidad de sellar el boleto a la final del torneo.

Vea el resumen del juego





Con información de Prensa FeveBeisbol.