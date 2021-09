(VIDEO) Venezuela clasificó invicta a la segunda ronda del Mundial Sub-23 tras blanquear 3-0 a Corea del Sur

27.09.21 - El Team béisbol Venezuela clasificó a la segunda ronda del Mundial Sub-23 tras blanquear 3-0 a Corea del Sur, para mantener su invicto 4-0 en el torneo que se disputa en Hermosillo, México, reseñaron medios deportivos.



En un duelo de pitcheo, Henry Medina le dio al mánager Carlos García una apertura sólida de 2.2 innings de labor, con un solo hit permitido y dos ponches. Luego otros tres relevistas trabajaron, incluido Jervic Chávez, quien se apuntó el triunfo tras cubrir 1.1 entradas.



En el plano ofensivo, Robert Pérez nuevamente fue la gran figura al conectar un doble para impulsar las dos carreras decisivas del cotejo.



Venezuela fabricó una rayita en la cuarta entrada, pero fue el doblete de Robert Pérez en el quinto inning lo que marcó la diferencia, trayendo a Antonio Piñero y Jesús Lujano para poner el 3 a 0 en la pizarra.



“El juego estaba parejo, buscaba un lanzamiento en la zona, me dejo un buen lanzamiento en la zona y pude concretar ese batazo que nos dio dos carreras más” dijo Robert Pérez.



Pérez terminó de 3-1, pero las dos remolcadas claves del juego, lo acompañó Jesús Lujano de 3-1 con anotada y Antonio Piñero que se fue de 2-1 pisando la goma en una ocasión.



“Nuestra meta no es solo clasificar a la Super Ronda sino ganar, eso siempre no los ha dicho Carlos (García) desde el principio y mientras más victorias tengamos mejor para nosotros” culminó Robert Pérez.



Venezuela se mantiene invicta y líder del Grupo B con marca de 4-0 luego de la victoria por blanqueo 3 a 0 ante Corea. Le tocará enfrentar a Panamá en el último duelo de la ronda de grupos, buscando la victoria que les permita pasar a la siguiente fase sin derrotas e invicto.



Con este resultado, los criollos avanzan a la siguiente instancia, como uno de los tres mejores del grupo B. Pese a ello, saldrá a defender su impecable performance este lunes contra Panamá en el estadio Sonora de Hermosillo, a las 6:00 de la tarde, hora de Venezuela.





Vea el juego completoCon información de Fevebeisbol.