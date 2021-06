(VIDEO) Venezuela dejó en el terreno a Colombia 3-2 en Preolímpico de Béisbol

02.06.21 - Diego Rincones desapareció el segundo envío que recibió del relevista Carlos Ocampo, para que Venezuela dejara en el terreno 3-2 a Colombia y sumara su segunda victoria en el Clasificatorio de América para los Juegos Olímpicos de Tokio, esta vez en el Clover Park de Port St. Lucie, Florida, Estados Unidos.En cuenta de 0-1, Rincones aprovechó un pitcheo en la zona de strike alta y lo sacó por el jardín izquierdo, como primer bateador del cierre del noveno inning."Les dije a mis compañeros que iba a terminar el juego, cuando me tocó el turno tenía esa idea y una vez que conseguí el lanzamiento que estaba buscando, me afinqué", dijo Rincones, quien antes de unirse a la selección lideraba el departamento de OPS (1.042) de la Clase A+ Oeste, y jugaba para el Eugene, filial de los Gigantes de San Francisco."Es una de las emociones más grandes de mi carrera como profesional. Pensé en muchas cosas, en mi familia, mi esposa, en Venezuela. Le doy gracias a Dios por ese turno", agregó."Rincones estaba mentalizando desde que estaba a la defensiva sobre el turno que iba a tener, eso habla del enfoque del equipo", destacó el mánager José Alguacil.Por segundo día seguido, la Vinotinto del béisbol se apoyó en las conexiones de larga distancia. Seis de sus nueve carreras en el torneo han llegado por cuadrangulares."Otro triunfo para Venezuela. Significa un paso más, pero tenemos que seguir luchando, no hemos llegado hasta donde queremos, pero es una victoria hay que celebrarla. Desde que juntamos al equipo, le dije a los muchachos que la pelea nunca se acababa hasta el último out y hoy le tocó ser el héroe a Rincones", abundó Alguacil.El derecho Erick Leal, Lanzador del Año de la LVBP y actual miembro de la rotación de los Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana de Beisbol, tiró seis sólidas entradas en blanco, en las que aisló dos hits, concedió un boleto, golpeó a un rival y abanicó a seis. Se marchó con una ventaja en el marcador de 2-0 y 15 retirados de los últimos 17 bateadores a los que se enfrentó.Alguacil repitió la alineación que había derrotado a Cuba este martes al sonar 12 hits, incluidos cinco extrabases, pero este martes lució fuera de paso ante el experimentado Randy Consuegra.El robusto derecho lidió con tres imparables y cuatro boletos en 4 innings y un tercio, en los que siempre consiguió el out importante, solo que en el quinto, con corredores en segunda y tercera, tras un toque de sacrificio de Ramón Flores, un fuerte roletazo de Hernán Pérez perforó el guante del campocorto Jeter Downs –segundo mejor prospecto de los Medias Rojas de Boston, de acuerdo con MLB Pipeline- y la pifia puso adelante a Venezuela 2-0.Colombia descontó ante el taponero Andrés Sotillet en el octavo, con un rodado al cuadro productivo, y en el noveno, un jonrón de Jordan Díaz igualó las acciones, luego de un incidente con el zurdo Adrián Almeida, quien fue expulsado del encuentro al considerar los árbitros que estaba usando una sustancia prohibida en su guante.Almeida fue sustituido por Gabriel Moya, quien permitió el tablazo de Díaz por el jardín izquierdo para empatar el juego y dejar la escena servida para que Rincones se vistiera de héroe al final del noveno episodio.La victoria se la quedó el relevista Moisés Gómez (1-0), quien sacó los dos últimos outs del partido, mientras que la derrota fue para Ocampo (0-1) que no pudo hacer ningún out.