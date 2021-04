Entrenador de la atleta venezolana Robeilys Peinado denuncia que el Ministerio del Deporte le debe 21 meses de salario

17-04-21.- Vyacheslav Kalinichenko, entrenador de la atleta venezolana especialista en salto con pértiga, Robeilys Peinado, expresó su preocupación al Ministerio del deporte y autoridades competentes en cuanto a la cancelación de sus honorarios profesionales que datan de hace 21 meses hasta la fecha, a menos de 100 días para la inauguración de los Juegos de Tokio.“Hoy a 94 días para Tokio sigo sorprendido porque las autoridades deportivas venezolanas aún no me han pagado mi sueldo como entrenador. Entreno a Robeilys Peinado clasificada a los Juegos Olímpicos, la cual se encuentra entre las 10 mejores del mundo”, denunció el entrenador a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.“A pesar de todas estas dificultades Robeilys y yo logramos la clasificación como la 2da atleta Venezolana clasificada a los Juegos Olímpicos Tokyo 2021. No entiendo la postura de las Autoridades del Ministerio del Deporte Venezolano, como qué no pareciera suficiente todo el esfuerzo realizado para clasificar y con muy poco apoyo de estos”, reiteró el entrenador.Asimismo, manifestó encontrarse desesperado y no saber que más hacer para que le paguen los 21 meses de trabajo que le deben, "tengo familia e hijos qué mantener y soy el único sustento de mi familia", acotó.Robeilys Peinado fue medallista de bronce mundial en 2017 en la prueba de salto con pértiga.