EEUU: El grandeliga criollo José Altuve de los Astros de Houston dio positivo con Covid-19

15.04.21 - Cinco peloteros de los Astros de Houston, encabezados por el segunda base José Altuve, ingresaron a la lista de los lesionados por los protocolos de salubridad relacionados con el COVID-19.

Al venezolano Altuve se unieron dentro de la lista el antesalista Alex Bregman, el bateador designado cubano Yordan Álvarez, el cátcher boricua Martín Maldonado y el pelotero dominicano de cuadro Robel García.



El gerente general James Click hizo el anuncio el miércoles, horas antes de que Houston disputara el último de tres duelos de la serie ante los Tigres de Detroit.



Click dijo que no podía informar si alguno de los jugadores en cuestión había dado positivo de coronavirus o estuvo simplemente expuesto a alguna persona infectada. Indicó que la duración de cada ausencia se determinará con base en las pruebas que se realicen.



Se preguntó a Click si la situación pudo haber ocasionado que se pospusiera el juego.



“Hemos estado en comunicación estrecha con la oficina de las Grandes Ligas durante el día para abordar esa posibilidad”, respondió. “Ellos no creen que haya una razón de sanidad para no jugar. Así que, por ahora, seguiremos jugando”.



A fin de ocupar las vacantes dejadas por la situación, los Astros convocaron desde su sitio alterno de entrenamientos a los peloteros de cuadro Taylor Jones, Abraham Toro y Alex De Goti, así como al jardinero Ronnie Dawson y al receptor Garrett Stubbs.



Toro, de 24 años de edad, no consiguió hacer el equipo el Día Inaugural y fue bajado el 30 de marzo. El infielder forma parte del roster de 40, reseña el portal web de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).



Con información de agencias.