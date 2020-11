(VIDEO) Argentina: Mara Gómez será la primera jugadora trans en participar en la liga femenina profesional

30.11.20 - Mara Gómez, la futbolista de Villa San Carlos, recibió este sábado finalmente la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se convertirá en la primera jugadora trans en participar en la Primera División del fútbol femenino de la Argentina, en un hecho histórico en materia de igualdad de derechos.

“Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino”, escribió en sus cuentas de Facebook e Instagram, donde compartió la noticia junto a una foto de cuando firmó, antes de la pandemia, un acuerdo con la AFA.

“Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte”, expresó.

Y agregó: “Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder”.

La AFA tomó como jurisprudencia la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en nuestro país en 2012, para habilitar a Mara. Esa ley, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

En una entrevista con Página|12 a principios de año, la jugadora contó cómo se siente en la cancha: “Me gusta mucho enganchar. Juego por las dos bandas y manejo las dos piernas. Soy más derecha, pero si me ponen por izquierda puedo enganchar para adentro y pegarle con derecha o con zurda”.

Además, la joven de 22 años también relató que tuvo varios intentos de suicidio por el bullying que sufrió: “Mi idea, en ese momento, era llegar a la avenida y matarme abajo de cualquier vehículo que pasara. Fue mi vecina Adriana, que hoy es una gran amiga, quien me agarró, se sentó conmigo, y me rescató ese día”.

“Jugar a la pelota era una descarga emocional y lo sigue siendo. Pero en ese momento yo no quería vivir, tenía muchas ganas de matarme, no podía sobrellevar todo lo que atravesaba. Y el fútbol fue mi terapia y también mi manera de socializar, porque me permitió conocer un montón de gente”, indicó en diálogo con este medio.

La inclusión de deportistas trans es un debate abierto para las autoridades del mundo del deporte, al punto que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó que ya no es “necesaria una operación para competir en la rama correspondiente a la identidad de género que expresan” pensando en los países que no cuenten con Ley de Identidad de Género.

“Gracias a toda la gente que desde el primer momento me acompañó y apoyó, y creyó en mí. Gracias totales a Juan Cruz Vitale (DT) y a Villa San Carlos por haberme dado la oportunidad. Gracias a mi representante Lorena Berdula que dedicó tanto de su tiempo para acompañarme en el proceso y por enseñarme mucho. Y gracias a mi familia que siempre me abrazó y me dio fuerzas”, concluyó en su posteo.

Video del 14.02.20