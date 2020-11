Ruben Limardo se gana la vida haciendo delivery en Polonia mientras entrena para Tokio 2020

09-11-20.-El campeón olímpico de esgrima, Rubén Limardo, sorprendió a los usuarios de las redes sociales al publicar una fotografía revelando que se gana la vida haciendo delivery, mientras entrena para Tokio (2020).



Limardo sigue entrenando en Polonia, su segundo país, donde perfeccionó la técnica que le ayudó para llegar a la cúspide en la disciplina. Allí, entrena, trabaja y piensa en las olimpíadas de Tokio 2020 donde ya tiene un cupo asegurado.



"En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokyo 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación", escribió.



El deportista señaló que no recibe ingresos como atleta, lo obligó a buscar otro trabajo para salir adelante.



"Por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción. Para quienes creen que algunos tenemos ¨privilegios¨ por los resultados déjenme decirles que no es así", aseveró.



"Que además del deporte tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar. No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta", resaltó.



Cabe destacar que el campeón mundial nacido en Ciudad Bolívar, forma parte del templo de los inmortales de la esgrima.



El venezolano es el segundo latinoamericano en ser exaltado al Salón de la Fama de la esgrima mundial, anteriormente fue el turno del cubano Ramón Fonts.